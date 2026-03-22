आईपीएल के पिछले सीजन कौन थी सबसे फिसड्डी टीम, 5 बार की चैंपियन का रहा था सुपर फ्लॉप शो
आईपीएल का पिछला सीजन चेन्नई सुपर किंग्स सहित कई टीमों के लिए निराशाजनक रहा। चेन्नई और राजस्थान की टीम ने सबसे कम मुकाबले जीते थे, जबकि बेंगलुरु सबसे ज्यादा मैच जीतकर चैंपियन बनी थी।
आईपीएल का 19वां सीजन शनिवार से शुरू होने वाला है। सभी टीमें नीलामी के बाद से एक बार फिर बदली हुई नजर आ रही हैं। कुछ टीमों ने अपने स्क्वॉड को और मजबूत किया है, जबकि कई टीमें खिलाड़ियों की चोट और खराब नीलामी के चलते कमजोर नजर आ रही है। पिछले दो सीजन के रिकॉर्ड को देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। पिछले सीजन चेन्नई सबसे फिसड्डी टीम रही थी, तो वही 2024 में मुंबई इंडियंस 10वें स्थान पर रही थी। यहां हम आपको पिछले सीजन की उन 5 टीमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।
चेन्नई सुपर किंग्स
पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछला सीजन बेहद शर्मनाक रहा था। टीम ने अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीतने के बाद बेहद खराब प्रदर्शन किया। ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में टीम ने इसके बाद लगातार 5 मुकाबले गंवाए और प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के करीब हो गई थी। टीम ने इसके बाद एक मैच जीता और फिर चार मैच गंवाए और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। चेन्नई ने आईपीएल 2025 में 14 मैच खेलते हुए 4 में जीत हासिल की थी, जबकि 10 मैच गंवाए थे।
राजस्थान रॉयल्स
आईपीएल 2025 का सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। राजस्थान की टीम शुरुआती 6 मुकाबलों में सिर्फ दो में जीत हासिल कर सकी थी और फिर नियमित अंतराल पर मैच गंवाते रहे और पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही। पिछले सीजन (आईपीएल 2024) में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम इस बार प्लेऑफ की दौड़ से बहुत पहले ही बाहर हो गई। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत हासिल की, जबकि 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। संजू सैमसन ने सीजन के अधिकांश हिस्से में नेतृत्व किया, लेकिन कुछ मैचों में बाहर भी रहे। राजस्थान ने पिछले सीजन कई करीबी मुकाबले भी गंवाए थे।
कोलकाता नाइट राइडर्स
तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए पिछला सीजन बेहद खराब रहा। 2024 में चैंपियन बनने वाली कोलकाता की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। टीम ने आईपीएल 2025 में 14 मैचों में सिर्फ पांच मैच जीत सकी थी और सात गंवाए थे। डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद टीम ने फैंस को निराश किया। श्रेयस अय्यर के जाने के बाद अजिंक्य रहाणे ने टीम की कमान संभाली थी लेकिन वह टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा सके। केकेआर आईपीएल 2026 में खिलाड़ियों के चोटों से परेशान है और बॉलिंग में कमजोर नजर रही है।
लखनऊ सुपर जायंट्स
आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने काफी उम्मीदों के साथ एंट्री की थी। टीम ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये देकर नीलामी में खरीदा था और सबकी नजरें उन पर ही टिकी थी लेकिन वह बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके और टीम का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल 2025 का सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निराशाजनक रहा। टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई और पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर रही। टीम ने 14 मुकाबले खेले और 6 में जीत हासिल की और 8 मुकाबले गंवाए।
सनराइजर्स हैदराबाद
आईपीएल में कागजों पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हमेशा मजबूत रही है। 2024 में टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था लेकिन अगले सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। हैदराबाद की बल्लेबाजी अपनी आक्रामक शैली के लिए जानी जाती है, लेकिन 2024 जैसी निरंतरता इस बार नहीं दिखी। 2024 में फाइनलिस्ट रहने वाली टीम इस बार 6वें स्थान पर रही और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। पैट कमिंस के नेतृत्व में 14 मैचों में हैदराबाद ने 6 जीत हासिल की, 7 हार का सामना किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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