आईपीएल के पिछले सीजन कौन थी सबसे फिसड्डी टीम, 5 बार की चैंपियन का रहा था सुपर फ्लॉप शो

आईपीएल का पिछला सीजन चेन्नई सुपर किंग्स सहित कई टीमों के लिए निराशाजनक रहा। चेन्नई और राजस्थान की टीम ने सबसे कम मुकाबले जीते थे, जबकि बेंगलुरु सबसे ज्यादा मैच जीतकर चैंपियन बनी थी।

आईपीएल का 19वां सीजन शनिवार से शुरू होने वाला है। सभी टीमें नीलामी के बाद से एक बार फिर बदली हुई नजर आ रही हैं। कुछ टीमों ने अपने स्क्वॉड को और मजबूत किया है, जबकि कई टीमें खिलाड़ियों की चोट और खराब नीलामी के चलते कमजोर नजर आ रही है। पिछले दो सीजन के रिकॉर्ड को देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। पिछले सीजन चेन्नई सबसे फिसड्डी टीम रही थी, तो वही 2024 में मुंबई इंडियंस 10वें स्थान पर रही थी। यहां हम आपको पिछले सीजन की उन 5 टीमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।

चेन्नई सुपर किंग्स पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछला सीजन बेहद शर्मनाक रहा था। टीम ने अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीतने के बाद बेहद खराब प्रदर्शन किया। ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में टीम ने इसके बाद लगातार 5 मुकाबले गंवाए और प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के करीब हो गई थी। टीम ने इसके बाद एक मैच जीता और फिर चार मैच गंवाए और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। चेन्नई ने आईपीएल 2025 में 14 मैच खेलते हुए 4 में जीत हासिल की थी, जबकि 10 मैच गंवाए थे।

राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 का सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। राजस्थान की टीम शुरुआती 6 मुकाबलों में सिर्फ दो में जीत हासिल कर सकी थी और फिर नियमित अंतराल पर मैच गंवाते रहे और पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही। पिछले सीजन (आईपीएल 2024) में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम इस बार प्लेऑफ की दौड़ से बहुत पहले ही बाहर हो गई। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत हासिल की, जबकि 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। संजू सैमसन ने सीजन के अधिकांश हिस्से में नेतृत्व किया, लेकिन कुछ मैचों में बाहर भी रहे। राजस्थान ने पिछले सीजन कई करीबी मुकाबले भी गंवाए थे।

कोलकाता नाइट राइडर्स तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए पिछला सीजन बेहद खराब रहा। 2024 में चैंपियन बनने वाली कोलकाता की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। टीम ने आईपीएल 2025 में 14 मैचों में सिर्फ पांच मैच जीत सकी थी और सात गंवाए थे। डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद टीम ने फैंस को निराश किया। श्रेयस अय्यर के जाने के बाद अजिंक्य रहाणे ने टीम की कमान संभाली थी लेकिन वह टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा सके। केकेआर आईपीएल 2026 में खिलाड़ियों के चोटों से परेशान है और बॉलिंग में कमजोर नजर रही है।

लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने काफी उम्मीदों के साथ एंट्री की थी। टीम ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये देकर नीलामी में खरीदा था और सबकी नजरें उन पर ही टिकी थी लेकिन वह बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके और टीम का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल 2025 का सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निराशाजनक रहा। टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई और पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर रही। टीम ने 14 मुकाबले खेले और 6 में जीत हासिल की और 8 मुकाबले गंवाए।