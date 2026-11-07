ODI में रोहित शर्मा के लिए सबसे खतरनाक हैं ये गेंदबाज, न्यूजीलैंड के काइल जैमिसन की भी लिस्ट में हुई एंट्री
रोहित शर्मा के खिलाफ वनडे क्रिकेट में किन गेंदबाजों ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की है और उन्हें सबसे ज्यादा बार आउट किया है इसके बारे में आपको बताते हैं। काइल जैमिसन इस सूची में शामिल हो गए हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वेलिंगटन में खेला जा रहा है जहां रोहित शर्मा को एक बार फिर काइल जैमिसन ने पेवेलियन भेजा है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा के बल्ले से 23 गेंदों में सिर्फ 28 रन निकले। 2 चौके और 2 छक्के लगाने के बाद रोहित लंबे कद के काइल जैमिसन का शिकार बने। ऐसा पहली बार नहीं है कि रोहित शर्मा इस तेज गेंदबाज के शिकार बने हैं। रोहित शर्मा को वनडे में जिन गेंदबाजों ने सबसे अधिक परेशान किया है और उन्हें पवेलियन भेजा है, उनमें से एक का नाम काइल जैमिसन भी है। रोहित शर्मा के लिए वनडे क्रिकट में सबसे खतरनाकर गेंदबाज कौन-कौन से हैं, जिन्होंने काफी परेशान किया है और पिच पर कम समय तक टिकने दिया है आपको बताते हैं।
रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार श्रीलंकाई गेंदबाज एंजलो मैथ्यूज ने आउट किया है। उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि सात बार हिटमैन को पवेलियन की राह दिखाई है। रोहित को सबसे ज्यादा बार वनडे क्रिकेट में आउट करने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज टिम साउदी का नाम है, जिन्होंने 6 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने रोहित शर्मा को पांच बार पवेलियन की राह वनडे क्रिकेट में दिखाई है और वे सूची में तीसरे स्थान पर हैं। काइल जैमिसन ने अब लिस्ट में चौथे स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। वे रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में चार बार आउट कर चुके हैं।
इन गेंदबाजों ने भी रोहित शर्मा के खिलाफ बरपाया है कहर
नॉथन कुल्टनाइल, रवि रामपॉल, अल्जारी जोसेफ, ट्रेंट बोल्ड, नुमान कुलसेखरा, एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क और कीमार रोच जैसे गेंदबाजों ने भी रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में चार-चार बार पवेलियन भेजा है। हालांकि, औसत कम से अधिक होने के कारण यह सभी गेंदबाज क्रमश: एक दूसरे से लिस्ट में नीचे हैं।
ODI में रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज (औसत)
7 - एंजेलो मैथ्यूज (14.7)
6 - टिम साउदी (19.2)
5 - मोर्ने मोर्कल (24.6)
5 - कगिसो रबाडा (26.2)
4 - काइम जैमिसन(17.3)*
4 - नॉथन कुल्टरनाइल (23.5)
4 - रवि रामपॉल (24.0)
4 - अल्जारी जोसेफ (26.3)
4 - ट्रेंट बोल्ट (33.0)
4 - नुमान कुलसेकरा (34.8)
4 - एडम ज़म्पा (44.0)
4 - मिचेल स्टार्क (48.5)
4 - केमर रोच (57.5)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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