टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने लिख दिया नया इतिहास, बनाया लगातार सबसे ज्याद मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारत ने यूएसए पर जीत दर्ज कर टी20 वर्ल्ड कप में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। टीम इंडिया अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। भारत टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार 2022 में हारा था।
भारत ने यूएसए के खिलाफ 29 रनों से जीत दर्ज कर टी20 वर्ल्ड कप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है टी20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का। डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बिना कोई मैच हारे जीता था। कनाडा के खिलाफ भारत का एकमात्र मैच बारिश की भेंट चढ़ा था, वहीं टीम इंडिया ने उस टूर्नामेंट में लगातार 8 मैच जीते थे। अब यूएसए के खिलाफ भारत ने लगातार 9वां मैच जीत इतिहास रच दिया है। भारत ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनके नाम टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 8-8 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार 2022 में हारी थी, जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों उन्हें 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी।
साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 8 मैच 2024 में जीते थे, जहां फाइनल में उन्हें भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यह रिकॉर्ड 2022-2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बनाया था।
बता दें, भारत के नाम इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 7 मैच जीतने का भी रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 2012-2014 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बनाया था।
टी20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा जीत
9 भारत (2024-26)*
8 साउथ अफ्रीका (2024)
8 ऑस्ट्रेलिया (2022-24)
7 भारत (2012-14)
भारत ने 29 रनों से यूएसए को धोया
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी के दम पर भारत यूएसए को 29 रनों से हराने में कामयाब रहा। सूर्या की 84 रनों की नाबाद पारी के दम पर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय था जब टीम इंडिया 77 के स्कोर पर 6 विकेट खो चुकी थी, उस समय 130 का स्कोर भी मुश्किल नजर आ रहा था, मगर सूर्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए भारत की नैया पार लगाई। 162 के टारगेट का पीछा करते हुए यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 132 ही रन बना पाई। मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।
