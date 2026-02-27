वरुण चक्रवर्ती से आगे निकला जिम्बाब्वे का ये गेंदबाज, लगातार T-20I पारियों में विकेट लेने में आदिल राशिद नंबर 1
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक लगातार पारियों में विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में जिम्बाब्वे के ब्रैड इवांस ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछली 21 पारियों से लगातार कम से कम एक विकेट लेते आ रहे थे, लेकिन उन्हें भारतीय बल्लेबाजों ने गुरुवार के दिन चेन्नई के मैदान पर खेले गए मुकाबले में एक विकेट नहीं दिया और उनका लगातार विकेट लेने का सिलसिला भी यहीं टूट गया।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा पारियों में विकेट लेने के मामलें में ब्रैड इवांस तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने तस्कीन अहमद और भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इस सूची में पीछे छोड़ दिया है। ब्रैड इवांस ने साल 2023 से 2025 के दरमियान कुल 21 मैचों की 21 पारियों में लगातार कम से कम एक विकेट जरूर हासिल किया।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा पारियों में विकेट लेने वाले गेंदबाज इंग्लैंड के आदिल राशिद हैं। उन्होंने साल 2023 से 2026 के दरमियान लगातार 24 पारियों में कम से कम एक विकेट जरूर लिया। वे लगातार 24 पारियों तक विकेट लेते रहे और 25वीं पारी में विकेटलेस गए। इस सूची में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा हैं, जिन्होंने 2024 से 2025 के दरमियान 23 पारियों में लगातार कम से कम एक विकेट जरूर लिया। वे 2025 में अपनी 24वी पारी में विकेटलेस गए। इस सूची में अब इवांस 21 पारियों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
लगातार टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में कम से कम एक विकेट लेने वाले गेंदबाज (फुल मेंबर टीमें):
24 आदिल राशिद (2024-26)
23 वानिंदु हसरंगा (2024-25)
21 ब्रैड इवांस (2023-25) – ( 26 फरवरी को भारत के खिलाफ खत्म हुआ सिलसिला)
19 तस्कीन अहमद (2023-24)
19 वरुण चक्रवर्ती (2025-26)
इस सूची में तस्कीन अहमद 19 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने साल 2023 से 2024 के बीच टी-20 अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 19 पारियों में कम से कम एक विकेट जरूर हासिल किया। भारतीय टीम का अभिन्न हिस्सा और मौजूदा वक्त में दुनिया के नंबर वन टी-20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती इस सूची में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने 2025 से 2026 के दरमियान लगातार 19 पारियों में कम से कम एक विकेट जरूर हासिल किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।