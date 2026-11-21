IND vs NZ Test Match: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ा। यह SENA देशों में उनका 8वां शतक है। उन्होंने इन देशों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीयों की लिस्ट में सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है।

केएल राहुल के शतक के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बढ़त हासिल कर ली है। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 368 रन बोर्ड पर लगाए थे। इसका जवाब भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक के साथ दिया। दूसरे बल्लेबाज जहां तेज तर्रा अंदाज में रन बनाते दिखे, वहीं राहुल अपनी ही पेस पर खेले। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने 290 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 136 रनों की पारी खेली। यह केएल राहुल के टेस्ट करियर का 13वां और घर के बाहर 10वां शतक है। राहुल ने इस शतक के साथ SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक का खास रिकॉर्ड बनाया है। वह SENA देशों में सेंचुरी जड़ने वााले पहले भारतीय ओपनर बने हैं। इसी के साथ उन्होंने सुनील गावस्कर के भी बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की।

SENA देशों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय केएल राहुल का यह सेना देशों में 8वां शतक था। वह 4 शतक इंग्लैंड में लगा चुके हैं, जबकि 2 शतक उन्होंने साउथ अफ्रीका में लगाए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अब उनके नाम 1-1 सेंचुरी है। राहुल ने इसी के साथ SENA देशों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। लिटिल मास्टर ने अपने टेस्ट करियर में इन देशों में 8 ही शतक लगाए थे।

राहुल और गावस्कर के आगे इस लिस्ट में अब तीन ही भारतीय हैं। नंबर-3 पर राहुल द्रविड़ हैं, जिनके नाम SENA देशों में 10 शतक दर्ज हैं। वहीं टॉप-2 में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में इन देशों में 12 सेंचुरी लगाई है और वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, जबकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर यहां भी पहले पायदान पर हैं। मास्टर ब्लास्टर के नाम SENA देशों में 17 शतक दर्ज है।

सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले भारतीय केएल राहुल सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले पहले ओपनर और कुल 5वें भारतीय बने हैं। इस लिस्ट में उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली का नाम दर्ज है।

बतौर एशियाई खिलाड़ियों की बात करें तो केएल राहुल इस लिस्ट में जुड़ने वाले मात्र दूसरे ही ओपनर है। पहली बार यह कमाल पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सईद अनवर ने किया था।