SENA देशों में सबसे ज्यादा शतक; केएल राहुल ने की सुनील गावस्कर की बराबरी, सचिन तेंदुलकर नंबर-1
IND vs NZ Test Match: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ा। यह SENA देशों में उनका 8वां शतक है। उन्होंने इन देशों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीयों की लिस्ट में सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है।
केएल राहुल के शतक के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बढ़त हासिल कर ली है। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 368 रन बोर्ड पर लगाए थे। इसका जवाब भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक के साथ दिया। दूसरे बल्लेबाज जहां तेज तर्रा अंदाज में रन बनाते दिखे, वहीं राहुल अपनी ही पेस पर खेले। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने 290 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 136 रनों की पारी खेली। यह केएल राहुल के टेस्ट करियर का 13वां और घर के बाहर 10वां शतक है। राहुल ने इस शतक के साथ SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक का खास रिकॉर्ड बनाया है। वह SENA देशों में सेंचुरी जड़ने वााले पहले भारतीय ओपनर बने हैं। इसी के साथ उन्होंने सुनील गावस्कर के भी बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की।
SENA देशों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय
केएल राहुल का यह सेना देशों में 8वां शतक था। वह 4 शतक इंग्लैंड में लगा चुके हैं, जबकि 2 शतक उन्होंने साउथ अफ्रीका में लगाए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अब उनके नाम 1-1 सेंचुरी है। राहुल ने इसी के साथ SENA देशों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। लिटिल मास्टर ने अपने टेस्ट करियर में इन देशों में 8 ही शतक लगाए थे।
राहुल और गावस्कर के आगे इस लिस्ट में अब तीन ही भारतीय हैं। नंबर-3 पर राहुल द्रविड़ हैं, जिनके नाम SENA देशों में 10 शतक दर्ज हैं। वहीं टॉप-2 में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में इन देशों में 12 सेंचुरी लगाई है और वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, जबकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर यहां भी पहले पायदान पर हैं। मास्टर ब्लास्टर के नाम SENA देशों में 17 शतक दर्ज है।
सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले भारतीय
केएल राहुल सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले पहले ओपनर और कुल 5वें भारतीय बने हैं। इस लिस्ट में उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली का नाम दर्ज है।
बतौर एशियाई खिलाड़ियों की बात करें तो केएल राहुल इस लिस्ट में जुड़ने वाले मात्र दूसरे ही ओपनर है। पहली बार यह कमाल पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सईद अनवर ने किया था।
खबर लिखे जाने तक भारत न्यूजीलैंड पर लीड हासिल कर चुका है। टीम इंडिया का स्कोर 400 के पार है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें