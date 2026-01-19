Cricket Logo
वनडे क्रिकेट में अभी भी हैं विराट कोहली से ज्यादा सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी, ये है टॉप 6 की लिस्ट

संक्षेप:

वनडे क्रिकेट यानी लिस्ट ए क्रिकेट में अभी भी विराट कोहली से ज्यादा सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी हैं। टॉप 5 की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 60 शतकों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली के 59 शतक हो चुके हैं।

Jan 19, 2026 12:07 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रन मशीन विराट कोहली ने रविवार 18 जनवरी को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 54वां शतक जड़ा। वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने का तोड़ चुके हैं। हालांकि, वनडे क्रिकेट में यानी लिस्ट ए क्रिकेट में अभी भी शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर अभी भी अपने नाम किए हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि विराट कोहली उस महान विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं।

दरअसल, लिस्ट ए क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 60 शतक जड़े हैं, जबकि विराट कोहली ने 59वां शतक वनडे क्रिकेट में अपने करियर में जड़ा और वे इस तरह एक कदम और सचिन तेंदुलकर के उस महान रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। एक शतक के बाद विराट कोहली अपने हीरो सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे और दो शतक जड़ते ही वनडे क्रिकेट में वे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। हालांकि, इसके लिए अब विराट कोहली को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगले 5 महीने तक वे एक भी वनडे मैच आपको खेलते दिखाई नहीं देंगे।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर (60) और विराट कोहली (59) के बाद लिस्ट में ग्राहम गूच का नाम शामिल हैं। इंग्लैंड के इस पूर्व बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर लिस्ट ए क्रिकेट में 44 शतक जड़े थे। वहीं, 40 शतक वनडे क्रिकेट में ग्रीम हिक ने बनाए थे, जो कि जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे। वे लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। लिस्ट में पांचवें नंबर पर श्रीलंका की टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा हैं, जिन्होंने 39 शतक वनडे क्रिकेट में जड़े। वहीं, लिस्ट में छठे पायदान पर हिटमैन रोहित शर्मा हैं, जो 37 शतक एकदिवसीय क्रिकेट में जड़ चुके हैं, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े भी शामिल हैं।

Sachin Tendulkar Most List a Century

लिस्ट A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

60 - सचिन तेंदुलकर

59 - विराट कोहली*

44 - ग्राहम गूच

40 - ग्रीम हिक

39 - कुमार संगकारा

37 - रोहित शर्मा

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
