एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक; 2026 बना खास, मगर अभी तक कोई भारतीय लिस्ट में नहीं
हैरी ब्रूक के शतक के साथ 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 4 शतक लग चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में इतने शतक लगे हो। आईए जानते हैं इससे पहले किस एडिशन में कितने शतक लगे थे।
हैरी ब्रूक के ‘शतकीय धमाके’ ने पाकिस्तान को सुपर-8 में बुरी तरह घायल कर दिया। पाकिस्तान की टीम इस चोट के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 165 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा इंग्लिश टीम ने कप्तान हैरी ब्रूक के शतक के दम पर 2 विकेट रहते कर लिया। हैरी ब्रूक ने इस रन चेज में 100 रनों की शानदार पारी खेल अहम भूमिका निभाई। ब्रूक 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। अगर बात टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतकों की करें तो 2026 सबसे खास रहा है।
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले किसी एडिशन में इतने शतक नहीं लगे। हैरी ब्रूक से पहले इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, श्रीलंका के पाथुम निसंका और कनाडा के युवराज समरा शतक जड़ चुके हैं। आईए एक नजर टी20 वर्ल्ड कप के हर एडिशन के शतकवीरों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-
- यूनिवर्स वॉस क्रिस गेल टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में उन्होंने मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी।
- इसके बाद 2009 टी20 वर्ल्ड कप में एक भी शतक नहीं बना।
- 2010 टी20 वर्ल्ड कप में सुरेश रैना भारत की ओर से शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। उनके अलावा आज तक कोई भारतीय टी20 वर्ल्ड कप में शतक नहीं लगा पाया। 2010 में दूसरा शतक श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने जड़ा था।
- 2012 टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम एकमात्र शतकवीर थे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 123 रनों की शानदार पारी खेली थी।
- 2014 टी20 वर्ल्ड कप में 2 शतक लगे। एक शतक इंग्लैंड के ऐलेक्स हेल्स ने श्रीलंका के खिलाफ लगाया, वहीं दूसरा पाकिस्तान के अहम शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ।
- 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भी 2 शतक तमीम इकबाल और क्रिस गेल ने लगाए। गेल टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।
- 2021 टी20 वर्ल्ड कप में एकमात्र शतक जोस बटलर के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ निकला। उन्होंने इस दौरान 101 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
- 2022 टी20 वर्ल्ड कप में 2 शतक साउथ अफ्रीका के राइली रुसो और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से निकले।
- 2024 टी20 वर्ल्ड कप, जिसे भारत ने जीता था, उसमें शतकों का सूखा रहा।
पिछले रिकॉर्ड को देखकर यह पता चलता है कि 2009 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में एक भी शतक नहीं लगा, जबकि 2010, 2014, 2016 और 2022 में 2-2 शतक लगे। अब 2026 में सबसे अधिक 4 शतकों का रिकॉर्ड लगा, जबकि टूर्नामेंट के अभी काफी मैच बाकी है।
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक कोई भारतीय शतक नहीं जड़ पाया है। सूर्यकुमार यादव 84 रनों के साथ इस टूर्नामेंट में भारत के लिए एक पारी में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें