2025 में किसने ठोके सबसे ज्यादा शतक? विराट कोहली समेत टॉप-10 में चार भारतीय; जानें नंबर-1 कौन
साल 2025 के अब सभी इंटरनेशनल मैच खत्म हो गए हैं। ऐसे में हम आपके लिए इस साल सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट लेकर आए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली समेत 4 भारतीय हैं।
साल 2025 खत्म होने को है, इस साल के लगभग-लगभग सभी बड़े इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। MCG में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के साथ इस कैलेंडर ईयर का अंत हुआ। ऐसे में हम आपके लिए 2025 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं। टॉप-10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में कुल 4 भारतीय हैं, जिसमें विराट कोहली भी शामिल हैं। किंग कोहली ने साल का खत्म होते-होते साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दो शतक जमाए हैं। वहीं लिस्ट में शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के नाम भी शामिल हैं।
शुभमन गिल संयुक्त रूप से नंबर-1
2025 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। गिल के बल्ले से इस साल कुल 7 शतक निकले हैं, जिसमें से 4 शतक तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ही जमाए थे। यह टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही थी। शुभमन गिल ने नंबर-1 का पायदान इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के साथ शेयर किया है। रूट ने एशेज 2025 में अपने आखिरी शतक के साथ इस साल कुल 7 सेंचुरी ठोकी है। वेस्टइंडीज के शे होप 5 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।
यशस्वी जायसवाल विराट कोहली से आगे
यशस्वी जायसवाल 2025 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की रेस में विराट कोहली से आगे हैं। जायसवाल ने इस साल सभी फॉर्मेट मिलाकर 4 शतक जड़े और वह लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर हैं। जायसवाल के अलावा टॉम लैथम, रचिन रवींद्र और पथुम निसांका ने इतने ही शतक जड़े हैं।
विराट कोहली टॉप-10 में
दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली 2025 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की रेस में संयुक्त रूप से 8वें पायदान पर हैं। किंग कोहली के बल्ले से इस साल कुल 3 शतक निकले हैं। इस पायदान को कोहली ने केएल राहुल समेत 8 खिलाड़ियों के साथ शेयर किया है, क्योंकि इन सभी ने 2025 में सभी फॉर्मेट मिलाकर 3-3 शतक जड़े हैं।