टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक लगाने वाले 5 बैटर, कोहली और स्मिथ लिस्ट में; जानिए नं. 1 कौन?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हाल ही संपन्न हुई पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने शानदार शतकीय पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में शानदार 138 रन बनाए थे। इस बेहतरीन शतक के साथ दाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज ने एक एलिट लिस्ट में अपनी जगह और मजबूत की है। स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।
ग्रीम स्मिथ: बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज
टेस्ट इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ग्रीम स्मिथ के नाम है। स्मिथ ने 109 टेस्ट मैचों में टीम की कमान संभाली और 193 पारियों में रिकॉर्ड 25 शतक जड़े। उन्होंने न केवल दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट को नई दिशा दी, बल्कि एक कप्तान के तौर पर बल्ले से ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे तोड़ना आज भी बेहद मुश्किल नजर आता है।
विराट कोहली: भारत के सबसे सफल कप्तान
इस सूची में भारत के विराट कोहली दूसरे स्थान पर काबिज हैं। कोहली न केवल एक आक्रामक बल्लेबाज रहे, बल्कि आंकड़ों के लिहाज से वे भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 68 मैच खेले, जिनमें से 40 में जीत दर्ज की। कोहली का जीत प्रतिशत 58.82% है, जो सभी कप्तानों में सबसे अधिक है। उन्होंने कप्तान रहते हुए 113 पारियों में 20 शतक लगाए हैं।
पोंटिंग और कोहली के करीब पहुंचे स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने हाल ही में सिडनी टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की यादगार पारी खेलकर चौथे स्थान पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। मात्र 76 पारियों में बतौर कप्तान अपना 18वां शतक पूरा कर उन्होंने रिकी पोंटिंग के 19 शतकों के रिकॉर्ड की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। वे विराट कोहली से भी सिर्फ 2 शतक ही पीछे हैं। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ 15 शतकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक जड़ने वाले 5 बैटर
1. ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका): 25 शतक
2. विराट कोहली (भारत): 20 शतक
3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया): 19 शतक
4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया): 18 शतक
5. स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया): 15 शतक
बता दें कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान नहीं हैं। वे सिडनी टेस्ट में रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे थे, जहां उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए टीम को जीत दिलाई।