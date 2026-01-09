Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most Centuries as a captain in Test Cricket virat kohli steve smith and Ricky Ponting in the lsit
टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक लगाने वाले 5 बैटर, कोहली और स्मिथ लिस्ट में; जानिए नं. 1 कौन?

टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक लगाने वाले 5 बैटर, कोहली और स्मिथ लिस्ट में; जानिए नं. 1 कौन?

संक्षेप:

स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में शानदार 138 रन बनाए थे। इस बेहतरीन शतक के साथ दाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज ने एक इलीट लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।

Jan 09, 2026 03:16 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हाल ही संपन्न हुई पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने शानदार शतकीय पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में शानदार 138 रन बनाए थे। इस बेहतरीन शतक के साथ दाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज ने एक एलिट लिस्ट में अपनी जगह और मजबूत की है। स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रीम स्मिथ: बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज

टेस्ट इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ग्रीम स्मिथ के नाम है। स्मिथ ने 109 टेस्ट मैचों में टीम की कमान संभाली और 193 पारियों में रिकॉर्ड 25 शतक जड़े। उन्होंने न केवल दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट को नई दिशा दी, बल्कि एक कप्तान के तौर पर बल्ले से ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे तोड़ना आज भी बेहद मुश्किल नजर आता है।

विराट कोहली: भारत के सबसे सफल कप्तान

इस सूची में भारत के विराट कोहली दूसरे स्थान पर काबिज हैं। कोहली न केवल एक आक्रामक बल्लेबाज रहे, बल्कि आंकड़ों के लिहाज से वे भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 68 मैच खेले, जिनमें से 40 में जीत दर्ज की। कोहली का जीत प्रतिशत 58.82% है, जो सभी कप्तानों में सबसे अधिक है। उन्होंने कप्तान रहते हुए 113 पारियों में 20 शतक लगाए हैं।

पोंटिंग और कोहली के करीब पहुंचे स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने हाल ही में सिडनी टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की यादगार पारी खेलकर चौथे स्थान पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। मात्र 76 पारियों में बतौर कप्तान अपना 18वां शतक पूरा कर उन्होंने रिकी पोंटिंग के 19 शतकों के रिकॉर्ड की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। वे विराट कोहली से भी सिर्फ 2 शतक ही पीछे हैं। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ 15 शतकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक जड़ने वाले 5 बैटर

1. ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका): 25 शतक

2. विराट कोहली (भारत): 20 शतक

3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया): 19 शतक

4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया): 18 शतक

5. स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया): 15 शतक

बता दें कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान नहीं हैं। वे सिडनी टेस्ट में रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे थे, जहां उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए टीम को जीत दिलाई।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |