1 ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बैटर, युवराज सिंह से लेकर ईशान किशन तक का नाम शामिल
भारत की तरफ से टी-20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में इन चार छक्कों के साथ अब ईशान किशन का नाम भी उस लिस्ट में जुड़ गया है, जिसमें युवराज सिंह, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।
शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और नामीबिया के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने भारतीय पारी के 6वें ओवर में नामीबियाई गेंदबाज को रडार पर लिया और एक ही ओवर में चार छक्के जड़ दिए। उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाया और इस तरह पूरे ओवर को 28 रनों के बड़े ओवर में तब्दील कर दिया। इस ओवर की पहली गेंद डॉट रही थी लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने लगातार चार छक्के और एक चौका जड़ा।
भारत की तरफ से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में इन चार छक्कों के साथ अब ईशान किशन का नाम भी उस लिस्ट में जुड़ गया है, जिसमें युवराज सिंह, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। इन चार छक्कों के साथ ईशान किशन टी-20I में एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले संयुक्त रूप से चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से एक ओवर में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने साल 2007 में एक ही ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था। उनका यह रिकॉर्ड अब तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है। युवराज सिंह ने यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ किया था। एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक ओवर में 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन का नाम भी है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2024 में 5 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए थे।
एक ओवर में चार छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम है, जिन्होंने हांगकांग के खिलाफ यह कारनामा किया था। अक्सर पटेल और सूर्यकुमार यादव फिर से इस सूची में हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ एक ओवर में चार छक्के जड़े थे। रोहित शर्मा ने भी श्रीलंका के खिलाफ चार छक्के जड़े थे। रोहित शर्मा का नाम एक बार फिर इस सूची में है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में चार छक्के जड़ दिए थे। अब इस सूची में ईशान किशन का नाम जुड़ गया है, जिन्होंने ओक ओवर में चार छक्के नामीबिया के खिलाफ जड़ दिए हैं।
एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारचीय बल्लेबाज
6 - युवराज बनाम इंग्लैंड (6 6 6 6 6 6)
5 - रोहित/रिंकू बनाम अफगानिस्तान (4 6nb 6 1 6 6 6)
5 - सैमसन बनाम बांग्लादेश (0 6 6 6 6 6)
4 - सूर्या बनाम हांगकांग (6 6 6 0 6 2)
4 - अक्षर/सूर्य बनाम श्रीलंका (6 6 6 1 6 1)
4 - रोहित बनाम श्रीलंका(1 0 6 WD 6 6 6)
4 - रोहित बनाम ऑस्ट्रेलिया (6 6 4 6 0 6)
4 - ईशान बनाम नामीबिया (0 6 6 6 6 4)*
