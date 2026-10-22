संजू सैमसन ने 200+ के स्ट्राइक रेट से ठोकी फिफ्टी, मिट्टी में मिलाया जोस बटलर का रिकॉर्ड
संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में 200+ के स्ट्राइक रेट से फिफ्टी ठोकी। इस तरह उन्होंने जोस बटलर का एक रिकॉर्ड धराशायी कर दिया।
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुई पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में 200+ के स्ट्राइक रेट से फिफ्टी ठोकी। इसी के साथ उन्होंने इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर का एक रिकॉर्ड धराशायी कर दिया। सैमसन दुनिया के पहले ऐसे विकेटकीपर बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।
संजू सैमसन से पहले यह रिकॉर्ड इंग्लिश विकेटकीपर जोस बटलर के नाम दर्ज था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को सैमसन ने अपने नाम कर लिया है। जोश बटलर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 6 बार 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 50 प्लस रनों की पारी खेली है। वहीं, सैमसन ने गुरुवार 22 अक्टूबर को सातवीं बार ये कमाल किया और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सैमसन ने इस मैच में महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था।
T20I क्रिकेट में 200+ SR के साथ सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (बतौर विकेटकीपर)
7 बार - संजू सैमसन
6 बार - जोस बटलर
4 बार - क्विंटन डिकॉक
3 बार - शाई होप
3 बार - फिल सॉल्ट
संजू सैमसन ने 11वां अर्धशतक महज 23 गेंदों में पूरा किया था। अर्धशतक तक उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के अपनी इस पारी में सैमसन ने जड़े थे। 217 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट फिफ्टी तक संजू का रहा। भारत के सामने विशाल लक्ष्य था। ऐसे में उनके बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी और वह इस पर खरे उतरे। हालांकि, 33 गेंदों में 67 रनों की पारी खेलकर वे आउट हो गए। फिर भी उनका स्ट्राइक रेट 203.03 का था। 8 चौके और 4 छक्के अपनी इस पारी में सैमसन ने लगाए।
सैमसन पर था मैच से पहले दबाव
मैच से पहले कहा जा रहा था कि संजू सैमसन को बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, सैमसन ने दिखा दिया कि वे दबाव भरी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। हालांकि, मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा वाली ओपनिंग जोड़ी को बैक किया था और कहा था कि वैभव को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों ओपनर अच्छा करते आ रहे हैं। इस मैच में दोनों ने ही शानदार खेल दिखाया और टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दिलाई, जिससे भारत हर समय मैच में बना रहा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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