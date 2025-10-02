Most 50 plus Scores by Indian Opener in Test KL Rahul score fifty vs west indies joins Sunil Gavaskar club टेस्ट में केएल राहुल का जलवा जारी, फिफ्टी बनाकर गावस्कर-सहवाग के क्लब में मारी एंट्री, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most 50 plus Scores by Indian Opener in Test KL Rahul score fifty vs west indies joins Sunil Gavaskar club

केएल राहुल ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अर्धशतक लगाकर सुनील गावस्कर और सहवाग जैसे पूर्व सलामी बल्लेबाजों के क्लब में एंट्री मारी है। राहुल ने 26वीं बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 06:23 PM
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बेहतरीन अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं। केएल राहुल इस साल टेस्ट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन 114 गेंद में नाबाद 53 रन बनाए। केएल राहुल का घर पर टेस्ट में ये 12वां 50 प्लस स्कोर है। इससे पहले 11 बार खेली गई 50 से अधिक स्कोर वाली पारियों में वह सिर्फ एक बार शतक के पार पहुंच सके हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम पहले दिन पहली पारी में 44.1 ओवर में 162 रन ही बना सकी।

भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी जायसवाल 54 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जेडन सील्स ने अपना शिकार बनाया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे साई सुदर्शन का बल्ला खामोश रहा और वह 19 गेंद में सात रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शुभमन गिल 42 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए।

केएल राहुल ने इस अर्धशतकीय पारी के साथ एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। वह बतौर ओपनर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। सुनील गावस्कर टेस्ट में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनर हैं। दिग्गज सुनील गावस्कर ने 75 बार 50 से अधिक स्कोर बनाया है।

ये भी पढ़ें:कुलदीप की गेंद पर होप खा गए चकमा, बोल्ड होने के बाद क्रीज पर खड़े रह गए

वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वीरेंद्र सहवाग ने बतौर ओपनर 51 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। गौतम गंभीर ने 31 बार ये कारनामा किया है। मुरली विजयन ने 27 और केएल राहुल ने 26 बार ये कमाल दिखा चुके हैं।

वेस्ट इंडीज का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उसके मन-माफिक नहीं रहा। भारतीय तेज गेंदबाज जोड़ी ने उसकी पारी को बिखेर दिया। रही-सही कसर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने दो विकेट लेकर पूरी कर दी। सिराज ने 40 रन पर चार विकेट, बुमराह ने 42 रन पर तीन विकेट, कुलदीप ने 25 रन पर दो विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने नौ रन पर एक विकेट लिया।

टेस्ट में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनर

75 - सुनील गावस्कर

51 - वीरेंद्र सहवाग

31 - गौतम गंभीर

27 - मुरली विजय

26 - केएल राहुल*

India Vs West Indies
