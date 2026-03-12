भारतीय टीम में आते ही चमक गई मोर्ने मोर्कल की किस्मत, जीती 3 ट्रॉफी, पाकिस्तान में थे तब एक भी नसीब नहीं हुई
भारतीय टीम में गेंदबाजी कोच बनते ही मोर्ने मोर्कल की मानो किस्मत ही चमक गई हो। उन्होंने टीम इंडिया को 3 ट्रॉफी अपने तीन साल के कम कार्यकाल में जिता दी हैं, जबकि पाकिस्तान में 6 महीने के अंदर ही 2 टूर्नामेंट हार गए थे।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्लेयर और भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल के लिए टीम इंडिया में शामिल होना और कोचिंग देना उनके करियर के लिए काफी लकी साबित हुआ है। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 की समाप्ति के बाद अगस्त 2026 में भारतीय गेंदबाजी कोच के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनके नाम की सिफारिश गंभीर ने की थी, जिन्होंने आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और एसए20 में डरबन सुपर जायंट्स में उनके साथ दो सीजन (2022-23) तक काम किया था।
मोर्कल के अगस्त 2024 में भारतीय गेंदबाजी कोच बनने के बाद भले ही टीम इंडिया ने टेस्ट में उतना शानदार प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन करते हुए तीन ट्रॉफियां अपने नाम की हैं। मोर्कल की गेंदबाजी कोचिंग में भारतीय टीम ने पहले तो फरवरी और मार्च 2025 में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर अपना कब्जा जमाया, उसके बाद 2025 में ही एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 2026 की शुरुआत में ही टी-20 विश्व कप में खिताबी जीत हासिल करके मोर्कल की झोली में एक और उपलब्धि डाल दी।
इस तरह मोर्ने मॉर्कल ने भारतीय टीम की कोचिंग करते हुए तीन खिताब अपने नाम किए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025 और टी-20 विश्व कप 2026। तीन साल से भी कम समय में मोर्कल के लिए बतौर कोच यह उपलब्धि बेहद खास है। भारत की कोचिंग से पहले वे 6 महीने से कम समय के लिए पाकिस्तान के भी कोच रहे थे। तब उन्होंने बतौर कोच कोई खास उपलब्धि नहीं हासिल की थी। मोर्ने मोर्कल को पाकिस्तान टीम में बतौर गेंदबाजी कोच जून 2023 में 6 महीने के लिए नियुक्ति मिली थी। हालांकि, उन्होंने 6 महीने पूरे होने से 6 सप्ताह पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था।
मोर्कल जब पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजी कोच थे तब पाकिस्तान की टीम ने 2023 का एशिया कप खेला, लेकिन टीम उस टूर्नामेंट में फाइनल में भी प्रवेश नहीं कर पाई और आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया जिसे भारत ने जीत लिया। इस तरह उनकी कोचिंग में पाकिस्तान की टीम को एशिया कप हारना पड़ा। मोर्ने मोर्कल ने 2023 के वनडे विश्व कप में भी पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाई, लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा और भारत में खेले गए इस महा-इवेंट में वे अंतिम चार में भी जगह नहीं बना सके।
मोर्ने मोर्कल की कोचिंग में भारत और पाकिस्तान का हाल
भारत- 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीता
भारत - 2025 एशिया कप जीता
भारत - 2026 विश्व कप जीता
पाकिस्तान- 2023 एशिया कप हारा
पाकिस्तान- 2023 वनडे विश्व कप हारा
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।