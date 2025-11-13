ग्रीम स्मिथ ने भारतीय बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल को बताया दुश्मन, बुमराह से सतर्क रहने की सलाह
संक्षेप: पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने मजाकिया लहजे में मोर्ने मोर्कल को 'दुश्मन' करार दिया क्योंकि वह अब भारतीय कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं और अपने ही देश के खिलाफ रणनीति बनाने में मदद करेंगे।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस सीरीज को लेकर दोनों टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं। सीरीज से पहले अफ्रीका के दिग्गज ग्रीम स्मिथ ने टीम को कई अहम सलाह दी है और उन्होंने मजाक में अपने पूर्व साथी मोर्ने मोर्कल को दुश्मन बताया है। स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से सतर्क रहने की गंभीर चेतावनी भी दी।
मुंबई में दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए जब स्मिथ से उनके पूर्व साथी मोर्ने मोर्कल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ''मोर्ने मोर्कल अब दुश्मन हैं और वह गलत टीम में हैं। मोर्कल भारतीय कोचिंग स्टाफ के सदस्य है और टीम के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने बुधवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका को स्पिनरों के आने से पहले भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के घातक शुरुआती स्पैल से निपटने का तरीका ढूंढना होगा। स्मिथ ने कहा, ‘‘इसलिए बुमराह का सामना करना एक बड़ी बात होगी और भारत के लिए (कागिसो) रबाडा का। वे विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उनका टेस्ट रिकॉर्ड विश्वस्तरीय है।’’
उन्होंने आगे कहा, ‘‘लेकिन एक ठोस शुरुआत करना, शीर्ष तीन बल्लेबाजों का होना जो आपके लिए एक मंच तैयार कर सकें। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आप स्पिनरों के आने से पहले दो या तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दें और मैच में चीजें पहले ही आपके खिलाफ हो जाएं।’’
ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले बावुमा ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जीतना इसके बाद दूसरे नंबर पर होगा। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐसा कुछ है जो हम लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसलिए महत्वाकांक्षा के मामले में यह निश्चित रूप से ऊपर है। ’’