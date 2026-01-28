फरारी कार की तरह है...बॉलिंग कोच मोर्न मोर्कल ने की बुमराह की तारीफ; बताया दुनिया का बेस्ट बॉलर

संक्षेप: तेज गेंदबाज मोर्न मोर्कल का मानना है कि जसप्रीत बुमराह फरारी कार की तरह हैं। कोच ने कहा कि तकनीकी पहलुओं से ज्यादा वह बुमराह को मानसिक रूप से सहज रखने में मदद करते हैं।

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शानदार फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में बुमराह ने सिर्फ दो मुकाबले खेले हैं और तीन विकेट चटकाए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बताया है और उनकी तुलना फरारी से की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मोर्कल ने कहा कि उन्होंने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ अच्छा तालमेल बनाया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी पहलुओं से ज्यादा वह बुमराह को मानसिक रूप से सहज रखने में मदद करते हैं।

मोर्कल ने कहा, “वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं, बेहद कुशल। लेकिन अंततः हर किसी को किसी से बात करने, दबाव साझा करने की जरूरत होती है। जब भी वह मैदान पर उतरते हैं, उन पर प्रदर्शन को लेकर काफी दबाव और अपेक्षाएं होती हैं। आखिरी ओवरों में मैच जीतने का दबाव और अधिक होता है।’’

उन्होंने कहा, "मेरे लिए, क्रिकेट खेलते समय यह अनुभव करना और उन कई महान खिलाड़ियों को जानना जिनके साथ मैंने खेला, हम सबको बस किसी से बातचीत करने और प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत होती है। मेरे लिए, मैं हमेशा बुमराह से बात करता हूं ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह कम्फर्टेबल है या नहीं, क्या वह उन प्लानों से सहमत है जो हम बना रहे हैं। इसका मकसद बस उसे अच्छे मेंटल स्पेस में लाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो वर्ल्ड-क्लास है, ठीक एक फरारी कार जैसा। अगर इंजन, ऑयल और बाकी सब कुछ ठीक से चल रहा हो, तो कार कमाल की परफॉर्मेंस देती है।''