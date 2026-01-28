Cricket Logo
फरारी कार की तरह है...बॉलिंग कोच मोर्न मोर्कल ने की बुमराह की तारीफ; बताया दुनिया का बेस्ट बॉलर

तेज गेंदबाज मोर्न मोर्कल का मानना है कि जसप्रीत बुमराह फरारी कार की तरह हैं। कोच ने कहा कि तकनीकी पहलुओं से ज्यादा वह बुमराह को मानसिक रूप से सहज रखने में मदद करते हैं।

Jan 28, 2026 05:01 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शानदार फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में बुमराह ने सिर्फ दो मुकाबले खेले हैं और तीन विकेट चटकाए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बताया है और उनकी तुलना फरारी से की है।

मोर्कल ने कहा कि उन्होंने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ अच्छा तालमेल बनाया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी पहलुओं से ज्यादा वह बुमराह को मानसिक रूप से सहज रखने में मदद करते हैं।

मोर्कल ने कहा, “वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं, बेहद कुशल। लेकिन अंततः हर किसी को किसी से बात करने, दबाव साझा करने की जरूरत होती है। जब भी वह मैदान पर उतरते हैं, उन पर प्रदर्शन को लेकर काफी दबाव और अपेक्षाएं होती हैं। आखिरी ओवरों में मैच जीतने का दबाव और अधिक होता है।’’

उन्होंने कहा, "मेरे लिए, क्रिकेट खेलते समय यह अनुभव करना और उन कई महान खिलाड़ियों को जानना जिनके साथ मैंने खेला, हम सबको बस किसी से बातचीत करने और प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत होती है। मेरे लिए, मैं हमेशा बुमराह से बात करता हूं ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह कम्फर्टेबल है या नहीं, क्या वह उन प्लानों से सहमत है जो हम बना रहे हैं। इसका मकसद बस उसे अच्छे मेंटल स्पेस में लाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो वर्ल्ड-क्लास है, ठीक एक फरारी कार जैसा। अगर इंजन, ऑयल और बाकी सब कुछ ठीक से चल रहा हो, तो कार कमाल की परफॉर्मेंस देती है।''

मोर्कल ने कहा कि इसके पीछे एक वजह भारत का टी20 विश्व कप कार्यक्रम भी है, जिसके तहत टीम को नयी दिल्ली, मुंबई और कोलंबो जैसी अलग-अलग परिस्थितियों में खेलना है।दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व गेंदबाज ने कहा, ‘‘मैच के दिन जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारी रणनीति अलग होंगी। लेकिन गेंदबाजी आक्रमण में विकल्प का होना हमारे लिए अच्छी स्थिति है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम खिलाड़ियों का इस्तेमाल परिस्थितियों के मुताबिक करेंगे। हमें यह देखना होगा कि किस बल्लेबाज के खिलाफ कौन सा गेंदबाज सबसे प्रभावी रहेगा।’’

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
