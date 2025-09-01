More than 500 players will participate in the 4th season auction of SA20 no one from India and Pakistan SA20 लीग के चौथे सत्र के ऑक्शन के लिए 541 खिलाड़ी फाइनल, लिस्ट में एक भी भारतीय और पाकिस्तानी नहीं, Cricket Hindi News - Hindustan
SA20 लीग के चौथे सत्र के ऑक्शन के लिए 541 खिलाड़ी फाइनल, लिस्ट में एक भी भारतीय और पाकिस्तानी नहीं

साउथ अफ्रीका के शीर्ष खिलाड़ियों सहित दुनिया भर के कई स्टार प्लेयर SA20 क्रिकेट लीग के चौथे सत्र की खिलाड़ियों की नीलामी में हिस्सा लेंगे जिसका आयोजन जोहानिसबर्ग में नौ सितंबर को किया जाएगा।

Bhasha जोहानिसबर्गMon, 1 Sep 2025 06:50 PM
साउथ अफ्रीका के शीर्ष खिलाड़ियों सहित दुनिया भर के कई स्टार खिलाड़ी एसए20 क्रिकेट लीग के चौथे सत्र की खिलाड़ियों की ऑक्शन में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नौ सितंबर को जोहानिसबर्ग में किया जाएगा। नीलामी में 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और इस दौरान छह फ्रेंचाइजी 26 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले चौथे सत्र से पहले अपनी 19-19 खिलाड़ियों की टीम को अंतिम रूप देंगी।

नीलामी के लिए 800 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जो प्रतियोगिता के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हैं। फ्रेंचाइजी समीक्षा के बाद सूची को घटाकर 541 खिलाड़ियों को जगह दी गई, जिसमें 300 दक्षिण अफ्रीकी और 241 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। हैरानी बात ये है कि इसमें कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी भी इसका हिस्सा नहीं हैं। वह भारतीय इसमें खेल सकते हैं, जो आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

दक्षिण अफ्रीका के टी20 कप्तान एडेन मार्करम दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की अगुआई कर रहे हैं, जबकि आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल टीम के सात सदस्य एनरिक नोर्किया, क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, केशव महाराज, तबरेज शम्सी, ओटनील बार्टमैन और जेराल्ड कोएट्जी भी नीलामी का हिस्सा हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीकी टीम के सदस्य काइल वेरिने, डेविड बेडिंघम, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, टोनी डी जॉर्जी और डेन पैटरसन भी इस सूची में शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दिग्गज बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और जेम्स एंडरसन भी नीलामी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, एलेक्स हेल्स और मोईन अली भी नीलामी का हिस्सा होंगे। एसए20 के फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टॉम एबेल और पूर्व चैंपियनशिप विजेता एडम रॉसिंगटन, जोर्डन कॉक्स और डेनियल वोरॉल पर भी सभी की नजरें रहेंगी।

चौथे सत्र की खिलाड़ी नीलामी में दो अंडर-23 खिलाड़ियों के चयन के साथ एक बिल्कुल नया खंड होगा। इसमें वे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी शामिल होंगे जिनकी उम्र प्रतियोगिता शुरू होने के दिन तक 23 वर्ष होगी। उभरते हुए स्टार खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस, क्वेना मफाका और एंडिले सिमेलाने अंडर-23 वर्ग में चयन के पात्र हैं। कुल 84 उपलब्ध स्थानों को भरने के लिए 70 लाख डॉलर से अधिक की राशि उपलब्ध होगी। इसमें 25 तक विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। सभी टीम में 19 खिलाड़ी होने चाहिए जिनमें कम से कम नौ दक्षिण अफ्रीकी, अधिकतम सात अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, दो अंडर-23 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी और एक वाइल्डकार्ड खिलाड़ी होना चाहिए।

