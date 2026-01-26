Cricket Logo
कौन है अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज? आकाश चोपड़ा ने बताया उसका नाम

कौन है अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज? आकाश चोपड़ा ने बताया उसका नाम

संक्षेप:

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जो अभिषेक शर्मा से भी खतरनाक बल्लेबाज है। हालांकि, अब वह प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन अपने जमाने में उससे खूंखार बल्लेबाज नहीं था।

Jan 26, 2026 11:05 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अभिषेक शर्मा इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शीर्ष पर बताए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 14 गेंदों में फिफ्टी और 20 गेंदों में 68 रनों की पारी बताती है कि वे कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 340 का था। बावजूद इसके भारत की टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अभिषेक शर्मा से भी विस्फोटक बल्लेबाज का नाम बताया है। हालांकि, आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और ट्रैविस हेड जैसे तूफानी बल्लेबाजों को नजरअंदाज भी किया है। आकाश ने क्रिस गेल को अभिषेक से भी विस्फोटक बल्लेबाज माना है।

दरअसल, ईएसपीएनक्रिकइंफो के एक वीडियो में आकाश चोपड़ा से पूछा गया कि आपको उस खिलाड़ी का नाम पर बोलना है, जो अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है। अगर आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा से ज्यादा कोई खतरनाक बल्लेबाज नहीं है तो आपको साइलेंट रहना है। इस वीडियो में आकाश चोपड़ा से मिचेल मार्श, फिन एलेन, सुरेश रैना, फाफ डुप्लेसी, डेविड वॉर्नर, निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासेन, ट्रैविस हेड, सूर्यकुमार यादव, एडम गिलक्रिस्ट, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल का नाम पूछा जाता है।

आकाश चोपड़ा क्रिस गेल के नाम पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और उन्हें अभिषेक शर्मा से भी खतरनाक और बेखौफ बल्लेबाज बताते हैं। आकाश चोपड़ा कहते हैं, "यूनिवर्स बॉस...उन्होंने ऐसा काफी लंबे समय तक किया, शायद एक दशक से भी ज्यादा समय तक। अभिषेक शायद बाद में उनसे आगे निकल जाएं, लेकिन अभी तो यूनिवर्स बॉस उनसे ज्यादा खतरनाक हैं।" क्रिस गेल अब प्रोफेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन एक समय था, जब क्रिस गेल अकेले दम पर मैच पलट देते थे और सामने वाली टीम पानी मांगती नजर आती थी। उनसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं था।

अभिषेक शर्मा भले ही पिछले मैच में पहली गेंद पर छक्का जड़ने के चक्कर में आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी वे अगले मैच में उसी रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आईसीसी टी20आई रैंकिंग में नंबर एक की कुर्सी पर विराजमान इस खिलाड़ी ने 20 गेंदों का सामना किया और एक भी गेंद उनकी पारी में डॉट नहीं थी। 68 रनों में से 62 रन तो चौके और छक्कों से आए।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
