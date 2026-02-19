जिम्बाब्वे खेलेगा सेमीफाइनल, पाक-साउथ अफ्रीका बाहर, भारत…? दिग्गज क्रिकेट की बड़ी भविष्यवाणी
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने बडी भविष्यवाणी की है। उन्होंने 2026 टी-20 विश्व कप में भारत समेत श्रीलंका, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे को सेमीफाइनल खेलने की संभावना जताई है। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमों को नजरअंदाज किया है।
विश्व कप के सुपर-8 के लिए टीमें तय हो चुकी हैं और उनके मुकाबले भी फिक्स हो चुके हैं। कौन सी टीम कब किसके साथ सुपर-8 के मुकाबले खेलेगी यह सबकुछ तय हो चुका है। भारत, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें गुप-1 में हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को ग्रुप-2 में शामिल किया गया है। इन दोनों ग्रुप में से टॉप-2 में पहुंचने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए आगे जाएंगी।
ICC टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले 21 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने-सामने होंगी। इस दौरान कई क्रिकेट पंडित सेमीफाइनल में कौन सी चार टीमें पहुंचेंगी इसको लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने भी बड़ी प्रेडिक्शन है। उन्होंने उन टीमों के नाम बताए हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल संभावना रखती हैं।
मोंटी पनेसर ने ग्रुप-1 से भारत और जिम्बाब्वे की टीम को सेमीफाइनल के लिए दावेदार माना है। उनका कहना है जिम्बाब्वे की टीम में मौजूद लंबे कद के तेज गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से किसी भी टीम को आहत कर सकते हैं और सेमीफाइनल में एंट्री मार सकते हैं। मोंटी पनेसर ने इस ग्रुप में भारत और जिम्बाब्वे की टीम को सेमीफाइनल के लिए फिक्स बताया है इसका सीधा मतलब यह है कि वे दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी बड़ी टीमों को खासकर दक्षिण अफ्रीका को कमतर आंक रहे हैं।
मोंटी पनेसर ने ग्रुप-2 से सेमीफाइनल के लिए श्रींलका और इंग्लैंड को दावेदार माना है। उनका मानना है कि श्रीलंका अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठा सकती है, जबकि इंग्लैंड के पास वह मसल पावर है कि वे अपनी बल्लेबाजी के दम पर ग्रुप के टॉप-2 में आ सकते हैं और सेमीफाइनल के लिए जगह बना सकते हैं। ग्रुप-2 से इंग्लैंड और श्रीलंका के सेमीफाइनल में पहुंचने की भविष्यवाणी के साथ मोंटी पनेसर ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अरमानों पर पानी फेर दिया है।
भारत के एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए मोंटी पनेसर ने कहा कि- मेरे ख्याल से इंग्लैंड के चांसेज हैं, क्योंकि उसके मसल पावर है। श्रीलंका का भी चांस है क्योंकि वह हॉस्ट नेशन हैं। श्रीलंका मेरे ख्याल से राइट टाइम से पीक हो रही है। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रन चेज किया वह अद्भुत था। भारत तो है ही प्रबल दावेदार। चौथी टीम मुझको लगता है जिम्बाब्वे। और इसका कारण यह है कि उसके पास वह गेंदबाजी आक्रमण है जो उन्हें सेमीफाइनल में प्रवेश दिला सकता है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।