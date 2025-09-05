एशिया कप में सूर्यकुमार यादव पर भी होगी सेलेक्टर की तिरछी नजर, मोंटी पनेसर ने वजह बताई

मोंटी पनेसर ने कहा है कि एशिया कप में अगर सूर्यकुमार यादव या टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो चयनकर्ता शुभमन गिल को टीम की कमान दे सकते हैं। गिल को एशिया कप के लिए उपकप्तान बनाया गया है।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव आगामी एशिया कप में टीम का नेतृत्व करेंगे। 2026 टी20 विश्व कप से पहले टीम में अपनी जगह मजबूत बनाए रखने के लिए सूर्यकुमार यादव के लिए भी ये टूर्नामेंट काफी अहम रहने वाला है। 15 सदस्यीय भारतीय टीम नौ सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए दुबई पहुंच गई है और तैयारी भी शुरू कर दी है। सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल खत्म होने के बाद स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी और फिटनेस पास करने के बाद टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि सूर्यकुमार यादव अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते या टीम एशिया कप में बेहतर नहीं करती है, तो गिल को टी20 टीम की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

मोंटी पनेसर ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, ''शुभमन गिल के पास तीनों प्रारूपों में भारत की कप्तानी करने की अपार क्षमता है। अगर सूर्यकुमार यादव अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं या एशिया कप जीतने में असफल रहते हैं, तो मुझे लगता है कि चयनकर्ता शायद उनसे आगे बढ़ जाएं और व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी शुभमन गिल को सौंप दे। एक बार रोहित के हटने के बाद ऐसी संभावना है कि गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन जाएं।''

भारत टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा और उसके बाद 14 सितंबर को दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। सुपर फोर चरण से पहले उसका तीसरा ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। एशिया कप 2025 के लिए भारत के 15 सदस्यीय दल में शुभमन गिल को मौका दिया गया है। साथ ही वह टीम के उपकप्तान भी हैं।

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह