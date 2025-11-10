एशिया कप ‘ट्रॉफी चोर’ मोहसिन नकवी का अगला कदम, 2 नए टूर्नामेंट शुरू करने की तैयारी में ACC
संक्षेप: एशिया कप 2025 की चैंपियन बनी भारतीय टीम को अभी तक मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं मिली है। एशिया कप ट्रॉफी के विवाद के बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल ने और अधिक एशियाई टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया है।
एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने शनिवार को दोहा में आयोजित हुई एक मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी हैं, जिन्हें ट्रॉफी चोर कहा जा रहा है, क्योंकि एशिया कप 2025 की चैंपियन बनी भारतीय टीम को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है। एशिया कप ट्रॉफी के विवाद के बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल ने और अधिक एशियाई टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया है। इसमें लीजेंड ऑफ एशिया इवेंट और सहयोगी सदस्यों के बीच एक लीग शामिल है। इनमें से कुछ आयोजन ओमान और दोहा में होंगे, जहां हाल ही में क्रिकेट की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है।
एसीसी के एक प्रवक्ता ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि नए आयोजनों का निर्णय इस वर्ष सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एशिया कप की सफलता से प्रेरित होकर लिया गया है। प्रवक्ता ने 14 से 23 नवंबर तक दोहा में होने वाले आठ देशों के टी20 आयोजन का जिक्र करते हुए कहा, “एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राइजिंग स्टार्स एशिया कप, जिसे पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम से जाना जाता था, उसकी व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।”
दोहा में अपग्रेड की गई सुविधाओं ने इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूत्र ने बताया, "एशिया कप के दर्शकों की संख्या उम्मीद से बढ़कर रही, जिससे एसीसी बोर्ड को लीजेंड ऑफ एशिया इवेंट और एसीसी के सहयोगी सदस्यों के बीच एक लीग आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन मिला।" नकवी ने एसीसी प्रबंधन को इन आयोजनों के लिए एक व्यापक योजना बनाने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद नकवी ने कहा, "हमें नए एशियाई देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देने की जरूरत है और एसीसी इन प्रयासों का पूरा समर्थन करेगा।"
राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला है, जो 14 नवंबर को खेला जाएगा। इसी ग्रुप में ओमान और यूएई की टीम भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग अन्य भाग लेने वाली टीमें हैं। अब सवाल ये भी कि क्या इस बार भी भारत का वही रुख होगा, जो एशिया कप के मुख्य इवेंट में था, क्योंकि फाइनल में यहां भी ट्रॉफी मोहसिन नकवी देंगे। अगर भारत जीतता है तो क्या ट्रॉफी अभी भी इंडिया ए टीम उनसे नहीं लेगी?