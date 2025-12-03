Cricket Logo
भारतीय क्रिकेटर मोहित शर्मा ने सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, IPL में धोनी के रहे थे भरोसेमंद बॉलर

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने बुधवार (3 दिसंबर 2025) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी।

Wed, 3 Dec 2025 08:29 PMHimanshu Singh Bhasha
भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी जिससे उनके 34 अंतरराष्ट्रीय मैच और इंडियन प्रीमियर लीग में एक दशक से अधिक चले करियर का अंत हो गया। सैंतीस वर्षीय मोहित ने 26 वनडे और आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए यह घोषणा की और अपने प्रशंसकों, टीम के साथियों और अधिकारियों का आभार जताया।

मोहित ने लिखा, ‘‘आज पूरे दिल से मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा करता हूं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारत की जर्सी पहनने और आईपीएल खेलने तक यह सफर शानदार रहा है। हरियाणा क्रिकेट संघ को विशेष धन्यवाद जो मेरे करियर की रीढ़ रहा। और अनिरुद्ध सर का गहरा आभार जिनके निरंतर मार्गदर्शन और विश्वास ने मेरे सफर दो दिशा दी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ’’

भारत के लिए 2013 में पदार्पण करने वाले मोहित ने 26 वनडे में 35 विकेट और आठ टी20 में छह विकेट झटके। वह 2015 विश्व कप टीम का हिस्सा थे और बाद में एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेथ ओवरों में एक भरोसेमंद गेंदबाज बनकर उभरे।

उन्होंने आगे लिखा, ‘‘भारतीय क्रिकेट बोर्ड, मेरे कोचों, टीम के साथियों, आईपीएल फ्रेंचाइजी, सहयोगी स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने हमेशा प्यार और समर्थन दिया। विशेष धन्यवाद मेरी पत्नी को जिन्होंने हमेशा मेरे ‘मूड स्विंग्स’ और गुस्से को संभाला और हर कदम पर साथ दिया। मैं अब खेल की सेवा नए तरीकों से करने की उम्मीद रखता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। पारी खत्म लेकिन कृतज्ञता हमेशा रहेगी। ’’

सीएसके के अलावा मोहित ने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का भी प्रतिनिधित्व किया। 2023 में वह गुजरात टाइटंस के लिए सत्र के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
