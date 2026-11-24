मोहम्मद सिराज रिदम में नहीं हैं, इसलिए नहीं खिलाया, गिल के बयान पर आकाश चोपड़ा ने क्या कहा?
मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में क्यों नहीं खिलाया गया इसको लेकर कप्तान शुभमन गिल ने मैच की समाप्ति के बाद बयान दिया था कि वे रिदम में नहीं है। अब गिल के इस जवाब पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है विस्तार से पढ़िए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया, जो ड्रॉ रहा। इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम पर टीम चयन और प्लेइंग XI को लेकर कई सवाल उठे, जिसमें से एक यह था कि मोहम्मद सिराज को क्यों अंतिम एकादश से ड्रॉप किया गया। इस पर मैच की समाप्ति के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बयान दिया। उन्होंने कहा सिराज रिदम में नहीं हैं, इस कारण से हमने उन्हें प्लेइंग XI में नहीं शामिल किया। हर खिलाड़ी के साथ ऐसा समय आता है। वह मेरा अच्छा दोस्त है।
शुभमन गिल के इस बयान के बाद सवाल उठे कि क्या वाकई मोहम्मद सिराज रिदम में नहीं है? इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद सिराज अगर रिदम में भी नहीं थे, तब भी उनको प्लेइंग XI में शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण देते हुए पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि जब कोई बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसे सीधा बाहर नहीं कर दिया जाता तो फिर एक गेंदबाज के साथ यह दोहरा व्यवहार क्यों? आकाश ने कहा कि आप क्राइस्टचर्च में सिराज को खिलाने वाले हो तो फिर वहां क्या उनकी रिदम वापस आ जाएगी? आपने मन में धारणा बना ली है, इस कारण वही मोहम्मद सिराज क्राइस्टचर्च में फॉर्म में दिख जाएगा और वेलिंगटन में ऑउट ऑफ फॉर्म रहेगा। हालांकि, चोपड़ा ने इस बात से सहमति जताई की सिराज बेहतर फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बाहर किए जाने का समर्थन नहीं किया।
शुभमन गिल को दिखाना पड़ेगा मुंह
आकाश चोपड़ा अपने यू्ट्यूब शो आपकी वाणी में दर्शकों के सवाल ले रहे थे। उसमें एक दर्शक ने पूछा कि शुभमन गिल ने सिराज को नहीं खिलाने की वजह उनकी खराब फॉर्म बताई लेकिन पांचवें वनडे मैच में तो वे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वे फॉर्म में नहीं थे। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि उन्हें लगातार मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा- “सर मैं सच बात बताऊं आपको, ये तो शुभमन गिल की बात है कि उन्होंने पल्बिक में आकर यह बात कही कि सिराज रिदम में नहीं हैं और उन्होंने यह भी कहा कि पता नहीं सिराज इस बात से सहमत होंगे या नहीं, मैंने उसको सारी बातें बता दी थीं। वह मेरा दोस्त पहले है, क्रिकेटर हम बाद में हैं, कप्तान और प्लेयर बाद की बात है। तो गिल जो कह रहे हैं उसे आपको समझना पड़ेगा कि वे सही कह रहे हैं क्योंकि आपको सिराज को जाकर मुंह भी दिखाना है।”
उन्होंने आगे कहा- "ईमानदारी से बताऊं तो सिराज की फॉर्म को लेकर बात सुनी तो मैंने भी है। मौजूदा भारतीय टीम का स्क्वॉड और जो थिंक टैंक है वहां से खबर तो यही आई है कि सिराज का फॉर्म थोड़ा फिफ्टी- फिफ्टी लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उन्हें बाहर करने का पर्याप्त कारण हैं? मुझे लगता है नहीं। यहां पर मैं थोड़ा असहमति जताता हूं। उनकी फॉर्म थोड़ी डगमगा रही है, इस बात से मैं सहमत हूं क्योंकि लगभग सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या वो इतनी डगमगा रही है कि आप उनको मौका नहीं देना चाहते? मैं इससे बिल्कुल समहत नहीं हूं। क्योंकि मान लीजिए शुभमन का फॉर्म थोड़ा हल्का चल रहा होता या केएल राहुल अच्छी लय में नहीं होते या फिर यशस्वी के पिछले कुछ समय से रन नहीं बने तो क्या आप यह सोचना शुरू कर देते कि इनको ड्रॉप कर देना है, क्योंकि फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है?
सिराज फॉर्म ना होने के बाद भी सिराज हैं
आकाश चोपड़ा ने कहा कि- “सर फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन जब इतना अनुभवी कोई खिलाड़ी होता है, इतना अच्छा परफॉर्मर जब होता है तो आप उनके साथ रहते हैं। सिराज फॉर्म ना होने के बाद भी सिराज हैं। फॉर्म हल्की होने के बाद भी उन्हें खिला सकते थे। हम चार फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, एक का फॉर्म अगर हल्का है फिर भी चल जाएगा लेकिन सिराज अपनी जान झोंक देते हैं। अगर वे अपने बेस्ट पर भी नहीं है तब भी कप्तान को उनके साथ होना चाहिए था।”
किस बिना पर कृष्णा और आकाश दीप को खिलाया
आकाश चोपड़ा ने आगे एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा- “प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। हो सकता है वे नेट्स में सिराज से बेहतर गेंदबाजी कर रहे हों, लेकिन मैच तो हमने देखे नहीं। इसलिए किस बिना पर उनको खिला लिया जाएगा और सिराज को नहीं? इस दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है कि सिराज को बाहर करने का फैसला गलत था। कोई भी टीम उन्हीं चार बेस्ट तेज गेंदबाजों को खिलाती है जो 20 विकेट ले सकें। जब नहीं ले पाते तो इस तरह के सवाल उठने लाजिमी हैं।” आकाश चोपड़ा ने कहा कि “अगर यहां फॉर्म साधारण रही है तो आप क्राइस्टचर्च में भी उनको नहीं खिलाएंगे। लेकिन वहां तो आप खिलाएंगे। और जब वहां खिलाने वाले हैं फिर यहीं खिला लेते। वे और अच्छी रिदम पकड़ सकते थे। फॉर्म तीन दिन पांच दिन में नहीं बदली होगी आपकी सोच बदल जाएगी।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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