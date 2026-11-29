मोहम्मद सिराज को खिलाना चाहिए था, NZ के बैटर्स को सरप्राइज कर सकते थे, गंभीर के फैसले से गावस्कर भी खुश नहीं
आकाश दीप के कन्कशन सब्टीट्यूट के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा की बीच मैच में एंट्री को लेकर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि इस मौके पर मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल करना चाहिए था। वह न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सरप्राइज कर सकते थे।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान तीसरे दिन के खेल के बीच में ऐसा मौका आया जब मोहम्मद सिराज को प्लेइंग XI में जगह दी जा सकती है। लेकिन कप्तान गिल और कोच गौतम गंभीर ने ऐसा नहीं किया। भारत की बल्लेबाजी के दौरान आकाश दीप के हेलमेट पर कई बार गेंद लगी और बाद में कन्कशन की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। उनकी जगह कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया, जबकि मौका आने के बाद भी सिराज बेंच पर ही बैठे रह गए। रविवार को चाय से ठीक पहले यह घटनाक्रम हुआ।
भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से सहमत नजर नहीं आए। उनका मानना था कि आकाश दीप के स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा के बजाय मोहम्मद सिराज को प्लेइंग XI में शामिल किया जाना चाहिए था। इससे टीम इंडिया को ज्यादा फायदा होता क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने प्रसिद्ध के लिए तैयारी की हुई है, लेकिन मोहम्मद सिराज के लिए किसी ने तैयारी नहीं की थी। इसलिए वे कीवी बल्लेबाजों को अपनी धारदार गेंदबाजी से सरप्राइज कर सकते थे और भारत को फायदा मिल सकता था।
सिराज को लाना बेहतर विकल्प था
गावस्कर ने तीसरे दिन ब्रॉडकास्टर से कहा, “ठीक है, दोनों ही बातें हैं। आपके पास कोई ऐसा है जो खेल चुका है और इसलिए जानता है कि किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और उसमें पहले से ही थोड़ी लय है। लेकिन मैं इसे दूसरे नजरिए से भी देखना चाहूंगा। एक बैटिंग यूनिट के तौर पर आप उन गेंदबाजों के लिए तैयारी करते हैं जिनका आप सामना करने वाले हैं। उन्होंने सिराज के बारे में सच में नहीं सोचा है। इसलिए, अगर सिराज को टीम में शामिल करते तो वह न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए एक सरप्राइज हो सकता था।” प्रसिद्ध कृष्णा को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में वेलिंगटन टेस्ट में खेलने का मौका मिला था, जहां उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। उन्होंने पूरे मुकाबले में दोनों पारियों को मिलाकर कुल 123 रन खर्चे थे और सिर्फ तीन विकेट हासिल कर सके थे। कृष्णा ने पहली पारी में 100 रन देकर एक विकेट लिया था, जबकि दूसरी पारी में 23 रन देकर दो विकेट हासिल किया था। उनके इस प्रदर्शन के बाद क्राइस्टचर्च टेस्ट में अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया था और गुरनूर बराड़ का डेब्यू कराया गया। हालांकि, आकाश दीप के चोटिल होने के बाद बीच मैच में ही उन्हें खेलने का मौका मिल गया।
प्रसिद्ध की गेंदबाजी से कीवी बैटर्स को नहीं होगा कोई खतरा
गावस्कर का मानना है कि पहले टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने ज्यादा असर नहीं छोड़ा था। गावस्कर ने कहा- “वे पहले ही प्रसिद्ध कृष्णा को खिला चुके हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जानते हैं कि कृष्णा क्या कर सकते हैं क्या नहीं। इसलिए कीवी बल्लेबाजों को उनसे सच में कोई खतरा नहीं है। हां, उन्होंने पहले मैच की दूसरी इनिंग में विकेट लिए, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि उन्हें कृष्णा की गेंदबाजी से खतरा है। और जब आप रिकॉर्ड भी देखते हैं, तो मुझे पक्का नहीं पता कि कृष्णा ने टेस्ट क्रिकेट में खेली गई अपनी कुल पारियों में एक इनिंग में पांच विकेट लिए हैं या नहीं।” गावस्कर ने आगे कहा- "मुझे लगता है कि सिराज को यहां लाना चाहिए था क्योंकि यह न्यूजीलैंड के बैट्समैन के लिए बिल्कुल नई तरह की सोच होती। और अगर आप फ्रेश लेग्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लेग्स और भी फ्रेश हैं क्योंकि उन्होंने पहला मैच भी नहीं खेला है।"
ऐसा है क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच का हाल
टेस्ट मैच के ताजा हालात की बात करें तो न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 133/3 रन बना लिए थे। उनकी बढ़त 243 हो गई है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 246 रनों पर सिमट गई। इस तरह कीवी टीम ने पहली पारी के आधार पर 110 रनों की बढ़त हासिल की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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