मोहम्मद सिराज ने T20 वर्ल्ड कप से पहले SMAT में मचाया तहलका, खींचा चयनकर्ताओं का ध्यान

संक्षेप: मुंबई के खिलाफ हुए मुकाबले में मोहम्मद सिराज हैदराबाद की ओर से खेले और उन्होंने 3.5 ओवर महज 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सिराज के इस शानदार स्पेल की वजह से हैदराबाद की टीम मुंबई को 131 के स्कोर पर समेटने में कामयाब रही।

भारतीय टी20 सेटअप से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी कर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर समेत कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादवका ध्यान अपनी ओर खींचा है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले अगर टी20 क्रिकेट में भारतीय पेस अटैक की बात करें तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के अलावा टीम में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के रूप में तीन प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। लगातार अच्छा परफॉर्म करने और कड़ी मेहनत के बावजूद मोहम्मद सिराज टीम से बाहर इसलिए हैं कि वह बैटिंग में इतना योगदान नहीं दे सकते जितना हार्षित काबलियत रखते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज ने मुंबई के खिलाफ मुकाबले में बताया कि कैसे वह अपनी गेंदबाजी से अकेले दमपर मैच पलटने का मद्दा रखते हैं।

मुंबई के खिलाफ हुए मुकाबले में मोहम्मद सिराज हैदराबाद की ओर से खेले और उन्होंने 3.5 ओवर महज 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सिराज के इस शानदार स्पेल की वजह से हैदराबाद की टीम मुंबई को 131 के स्कोर पर समेटने में कामयाब रही।

132 के टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम के लिए रनचेज में तनमय अग्रवाल चमके, जिन्होंने 40 गेंदों पर 75 रनों की धुआंधार पारी खेली। हैदराबाद ने यह मैच 11.5 ओवर में 9 विकेट रहते अपने नाम किया।

मोहम्मद सिराज को उनकी लाजवाब गेंदबाजी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।