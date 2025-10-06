Mohammed Siraj reveals why he does not look at Joe Root face Whenever I see him मोहम्मद सिराज का खुलासा, बताया क्यों नहीं लगते जो रूट के मुंह; वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो…, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mohammed Siraj reveals why he does not look at Joe Root face Whenever I see him

मोहम्मद सिराज का खुलासा, बताया क्यों नहीं लगते जो रूट के मुंह; वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो…

मोहम्मद सिराज ने बताया कि जो रूट उनकी तरफ कभी गुस्से से नहीं देखते, वह सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं जिस वजह से उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे में अपने एग्रेशन को बनाए रखने के लिए सिराज रूट को अपने मुंह नहीं लगाते।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 12:04 PM
share Share
Follow Us on
मोहम्मद सिराज का खुलासा, बताया क्यों नहीं लगते जो रूट के मुंह; वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो…

मोहम्मद सिराज काफी एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी यही अदा फैंस को दीवाना बना देती है। अगर विपक्षी टीम की कोई जोड़ी क्रीज पर जम जाती है और भारत को विकेट की दरकार होती है तो सिराज स्लेजिंग करना भी अच्छे से जानते हैं। सिराज को दुनिया में किसी भी बल्लेबाज से खौफ नहीं है, मगर एक बल्लेबाज ऐसा है जिसे मैच के दौरान वह मुंह नहीं लगाना चाहते। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के स्टार टेस्ट बल्लेबाज जो रूट है। सिराज ने बताया कि हाल ही में हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान भी उन्होंने जो रूट से दूरी बनाई हुई थी। अब सिराज ने खुद बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा vs एमएस धोनी: बतौर कप्तान कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे ये आंकड़े!

मोहम्मद सिराज ने बताया कि जो रूट उनकी तरफ कभी गुस्से से नहीं देखते, वह सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं जिस वजह से उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे में अपने एग्रेशन को बनाए रखने के लिए सिराज रूट को अपने मुंह नहीं लगाते।

मोहम्मद सिराज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “नहीं, नहीं मुझे गुस्सा आता है और यह जल्दी से खत्म नहीं होता। विकेट मिलने के बाद ही मेरा गुस्सा गायब होता है। जहां तक ​​जो रूट की बात है, वह एक विश्वस्तरीय बल्लेबाज हैं। जब वह मेरा सामना करते हैं, तो वह कभी भी मेरी तरफ गुस्से से नहीं देखते। वह मुझे देखकर मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए जब भी मैं उन्हें देखता हूं, मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।"

ये भी पढ़ें:अब यशस्वी के अंदर भी जागी टीम इंडिया का कप्तान बनने की तमन्ना, बोले- एक दिन मैं…

उन्होंने आगे कहा, “वह पहले व्यक्ति हैं जो मुझे देखकर शांत करते हैं और मुस्कुराते हैं। इसलिए इंग्लैंड दौरे के दौरान मैंने फैसला किया कि मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगा और उनसे बात नहीं करूंगा। अगर वह नॉन-स्ट्राइकर एंड पर होते और मैं मिड-ऑफ पर फील्डिंग कर रहा होता, तो भी वह मुझसे बात करने आते, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता। मैं बस कहीं और चला जाता।” सिराज ने आइडिया एक्सचेंज में हंसते हुए इंडियन एक्सप्रेस को बताया।”

Mohammad Siraj Joe Root
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |