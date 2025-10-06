मोहम्मद सिराज का खुलासा, बताया क्यों नहीं लगते जो रूट के मुंह; वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो…

मोहम्मद सिराज ने बताया कि जो रूट उनकी तरफ कभी गुस्से से नहीं देखते, वह सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं जिस वजह से उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे में अपने एग्रेशन को बनाए रखने के लिए सिराज रूट को अपने मुंह नहीं लगाते।

मोहम्मद सिराज काफी एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी यही अदा फैंस को दीवाना बना देती है। अगर विपक्षी टीम की कोई जोड़ी क्रीज पर जम जाती है और भारत को विकेट की दरकार होती है तो सिराज स्लेजिंग करना भी अच्छे से जानते हैं। सिराज को दुनिया में किसी भी बल्लेबाज से खौफ नहीं है, मगर एक बल्लेबाज ऐसा है जिसे मैच के दौरान वह मुंह नहीं लगाना चाहते। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के स्टार टेस्ट बल्लेबाज जो रूट है। सिराज ने बताया कि हाल ही में हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान भी उन्होंने जो रूट से दूरी बनाई हुई थी। अब सिराज ने खुद बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

मोहम्मद सिराज ने बताया कि जो रूट उनकी तरफ कभी गुस्से से नहीं देखते, वह सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं जिस वजह से उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे में अपने एग्रेशन को बनाए रखने के लिए सिराज रूट को अपने मुंह नहीं लगाते।

मोहम्मद सिराज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “नहीं, नहीं मुझे गुस्सा आता है और यह जल्दी से खत्म नहीं होता। विकेट मिलने के बाद ही मेरा गुस्सा गायब होता है। जहां तक ​​जो रूट की बात है, वह एक विश्वस्तरीय बल्लेबाज हैं। जब वह मेरा सामना करते हैं, तो वह कभी भी मेरी तरफ गुस्से से नहीं देखते। वह मुझे देखकर मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए जब भी मैं उन्हें देखता हूं, मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।"