भगवान ने मेरी किस्मत बदल दी; मोहम्मद सिराज ने उठाया सूर्यकुमार यादव के फोनकॉल से पर्दा

संक्षेप: मोहम्मद सिराज ने बताया कि सूर्यकुमार यादव का उनके पास कॉल आया था और उन्होंने उन्हें बैग पैक करने को कहा था। सिराज ने जवाब में कहा था कि सूर्या भाई मजाक मत करो। जब सूर्या ने जोर देकर कहा तो सिराज हैरान हो गए।

मोहम्मद सिराज 15 फरवरी को रियल मैड्रिड का मैच देखने का प्लान बनाए हुए थे, घर वालों के साथ समय बिताने को देख रहे थे…मगर फिर उनके पास कप्तान सूर्यकुमार यादव का कॉल आता है और सबकुछ बदल जाता है। जी हां, मोहम्मद सिराज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से अचानक पहले हर्षित राणा चोटिल हो गए, जिन्हें मोहम्मद सिराज ने रिप्लेस किया। मोहम्मद सिराज टी20 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीद छोड़ चुके थे और वह अपने प्लान बना रहे थे, मगर फिर अचानक सूर्यकुमार यादव का उनके पास कॉल जाता है और वह उन्हें बैग पैक करने को कहते हैं। सिराज ने यूएसए के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने के बाद सूर्यकुमार यादव की इस कॉल से पर्दा उठाया है।

मोहम्मद सिराज ने यूएसए के खिलाफ 4 ओवर में 3 विकेट लेकर 29 रन खर्च किए। हर्षित राणा की जगह उन्हें स्क्वॉड में एंट्री मिली और जसप्रीत बुमराह के बीमार होने की वजह से वह सीधा प्लेइंग XI में शामिल हुए। इससे पहले सिराज ने भारत के लिए आखिरी टी20 2024 में खेला था।

मोहम्मद सिराज ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरा प्लान था…15 तारीख को रियल मैड्रिड का मैच था, और मैं उसे देखने वाला था। उसके बाद रमजान आने वाला था, इसलिए मैंने उसी हिसाब से प्लान बनाया था। लेकिन जो भगवान ने लिखा है, वही होगा।"

सिराज ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप टीम के साथ प्लेन में बैठना "एक सपने जैसा लग रहा था" क्योंकि उन्हें लगा था कि वह टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे क्योंकि पिछले एक साल में उन्हें इस फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिला था।

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन भगवान ने मेरी किस्मत बदल दी। कुछ समय पहले मैं अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। मैच से दो दिन पहले अचानक सूर्या भाई का मेरे पास कॉल आया… उन्होंने कहा, ‘मिया, तैयार हो जाओ…बैग पैक करो और आ जाओ’, और मैंने उनसे कहा ‘मजाक मत करो’। उन्होंने कहा कि वह सच कह रहे हैं। यह चौंकाने वाली खबर थी, भगवान ने यह सब लिखा था, कोई इसे बदल नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ नहीं है।"