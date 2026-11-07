मोहम्मद सिराज को नहीं मिला मौका, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे ODI के लिए कैसी है भारत की प्लेइंग XI
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंटन में खेला जा रहा है। शनिवार को खेले जा रहे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद सिराज को मौका नहीं मिला है। भारत पिछले मैच के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान पर उतरा है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंटन में खेला जा रहा है। शनिवार को खेले जा रहे इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम पिछले मैच की तरह ही पहली पारी में बल्लेबाजी करती नजर आएगी। बारिश के कारण मैच में टॉस देरी से हुआ, जिसके कारण मुकाबले को 47-47 ओवर का कर दिया गया है।
इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया ने पिछले मैच के विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज हैं, जबकि नंबर तीन पर विराट कोहली हमेशा की तरह नजर आएंगे। नंबर चार पर भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम है। विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल नंबर पांच पर हैं। अक्षर पटेल और नमन धीर नंबर 6 और नंबर 7 की जिम्मेदारी पर हैं। एक बार फिर अंशुल कंबोज, आकिब नबी डार, गुरनूर बराड़ और अर्शदीर सिंह के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरी है। यानी चार तेज गेंदबाज टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद सिराज उपलब्ध होने के बाद भी प्लेइंग XI में शामिल नहीं किए गए हैं।
दूसरे वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग XI इस प्रकार है-
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
कप्तान गिल ने टॉस के दौरान क्या कहा?
टॉस के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने टॉस जीतकर गेंदबाजी क्यों चुनी है। उन्होंने कहा कि वजह सिंपल है। मैदान में बारिश हो रही है और विकेट कवर से ढके हुए हैं, जो हमें पहले गेंदबाजी करते हुए फायदा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम सेम टीम के साथ खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में शामिल क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के दौरान कोई बयान नहीं दिया है।
इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI इस प्रकार है
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।
टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने बोला कि “हां, पिछले मुकाबले में भारत को टॉस जीतने के बाद कुछ फायदा हुआ था, लेकिन वही इकलौती वजह नहीं थी। उस टीम ने अच्छा खेल दिखाया है। आज हम बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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