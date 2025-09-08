मोहम्मद सिराज ने इस ICC अवॉर्ड के लिए ठोकी दावेदारी, रेस में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज का गेंदबाज भी

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए दावेदारी ठोकी है। उनके अलावा अगस्त महीने के लिए अवॉर्ड की रेस में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज का गेंदबाज भी शामिल है।

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सोमवार को इंग्लैंड दौरे के पांचवें और अंतिम टेस्ट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी के अगस्त महीने के ‘सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ अवॉर्ड के लिए नामांकित किया गया। सिराज के साथ न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स भी इस सूची में शामिल हैं। सिराज ने इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज के सभी मैचों को खेला और 23 विकेट चटकाये। जून के अंत में शुरू यह सीरीज अगस्त की शुरुआत में खत्म हुई । सिराज ने पांचों टेस्ट में 185.3 ओवर डाले और अपनी रफ्तार कम किए बिना युवा और कम अनुभव वाले भारतीय टीम को 2-2 से ड्रॉ करने में मदद की।

आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘मोहम्मद सिराज ने अगस्त में सिर्फ एक मैच खेला, लेकिन उस मैच में उनकी शानदार गेंदबाजी उन्हें नामांकन दिलाने के लिए काफी थी। इंग्लैंड के खिलाफ ‘द ओवल’ में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के अंतिम टेस्ट में इस भारतीय तेज गेंदबाज ने 21.11 की औसत से नौ विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में सिराज ने बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आक्रमण का नेतृत्व किया। सीरीज के शुरुआती चार मैच खेलने के बावजूद उन्होंने दो पारियों में 46 से अधिक ओवर डाले।’’

आईसीसी ने कहा, ‘‘उन्होंने पहली पारी में चार विकेट लिए और उसके बाद दूसरी पारी में शानदार पांच विकेट लिए। दूसरी पारी में उनके निर्णायक स्पैल ने भारत को जीत दिलाई, जिससे सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस शानदार प्रयास के लिए सिराज को इस मैच का ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।’’ न्यूजीलैंड के हेनरी को जिम्बाब्वे में टेस्ट सीरीज में जीत के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है। इस दायें हाथ के गेंदबाज ने इस सीरीज में 16 विकेट लिए।