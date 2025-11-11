Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mohammed Siraj explains why the Test series against defending WTC champions South Africa is important
WTC डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज क्यों अहम? मोहम्मद सिराज ने बताया

WTC डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज क्यों अहम? मोहम्मद सिराज ने बताया

संक्षेप: मोहम्मद सिराज को पूरा विश्वास है कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के गत विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ के शुक्रवार से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज में दमदार प्रदर्शन करेंगे।

Tue, 11 Nov 2025 12:34 PMBhasha कोलकाता
share Share
Follow Us on

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को पूरा विश्वास है कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के गत विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ के शुक्रवार से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज में दमदार प्रदर्शन करेंगे। भारत WTC पॉइंट्स टेबल अभी तीसरे स्थान पर है। भारत ने WTC 2025-27 सीरीज में अभी तक दो टेस्ट सीरीज खेली है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही, वहीं 2 मैच की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ किया। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब का बचाव करने के अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-1 से ड्रॉ के साथ की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:गिल के पास WTC में बाबर को पछाड़ने का मौका, इस मामले में बन सकते हैं नंबर-1

सिराज ने जियोस्टार पर कहा, ‘‘यह सीरीज नए डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका गत चैंपियन है। भले ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली, लेकिन हम अपनी अच्छी फॉर्म से आश्वस्त हैं। हमने सकारात्मक माहौल तैयार किया है। हमने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत हासिल की।’’

सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और वह 23 विकेट लेकर सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और दो मैचों में 10 विकेट लिए।

ये भी पढ़ें:ईडन गार्डन्स में मैच जीतने में छूट जाते हैं टीम इंडिया के पसीने! देखें रिकॉर्ड

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अच्छी लय के साथ गेंदबाजी कर रहा हूं और इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मजबूत टीमों का सामना करने से उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है जिनमें सुधार की जरूरत है और मैं इस चुनौती के लिए वास्तव में काफी उत्साहित हूं।’’

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Mohammad Siraj India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |