WTC डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज क्यों अहम? मोहम्मद सिराज ने बताया

संक्षेप: मोहम्मद सिराज को पूरा विश्वास है कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के गत विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ के शुक्रवार से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज में दमदार प्रदर्शन करेंगे।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को पूरा विश्वास है कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के गत विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ के शुक्रवार से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज में दमदार प्रदर्शन करेंगे। भारत WTC पॉइंट्स टेबल अभी तीसरे स्थान पर है। भारत ने WTC 2025-27 सीरीज में अभी तक दो टेस्ट सीरीज खेली है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही, वहीं 2 मैच की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ किया। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब का बचाव करने के अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-1 से ड्रॉ के साथ की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिराज ने जियोस्टार पर कहा, ‘‘यह सीरीज नए डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका गत चैंपियन है। भले ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली, लेकिन हम अपनी अच्छी फॉर्म से आश्वस्त हैं। हमने सकारात्मक माहौल तैयार किया है। हमने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत हासिल की।’’

सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और वह 23 विकेट लेकर सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और दो मैचों में 10 विकेट लिए।