अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मोहम्मद सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस पेसर की चमकेगी किस्मत?
अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खेलने पर संदेह है। आईपीएल 2026 के दौरान वे थोड़े से असहज पाए गए थे। उनको कौन रिप्लेस करेगा?
टीम इंडिया को 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो मोहम्मद सिराज न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस टेस्ट मैच के लिए समय पर फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में एक नए तेज गेंदबाज को टीम इंडिया में एंट्री मिल सकती है, जिसे बीसीसीआई ने पहले ही नेट गेंदबाज के तौर पर बुलाया है। उस खिलाड़ी को लेकर सिलेक्शन के दौरान खूब चर्चा हुई थी।
दरअसल, मोहम्मद शमी आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हुए आखिरी कुछ मैचों में अलग-अलग चोटों से जूझते नजर आए थे। कई बार उन्हें मैदान से बाहर भी जाना पड़ा था और ट्रीटमेंट भी मैच के दौरान लेना पड़ा था। वही चोटें अभी भी उन्हें परेशान किए हुए हैं। ऐसे में सिराज इस टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय उन्हें इन चोटों से उबरने के लिए मिला है। आखिरी मैच जीटी ने 31 मई को खेला है और 6 जून से टेस्ट मैच खेला जाना है।
रिपोर्ट्स की मानें तो मोहम्मद सिराज को लेकर टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई अगले 24 से 48 घंटे में कोई फैसला ले सकता है। मेडिकल स्टाफ उनकी निगरानी कर रहा है। सिराज चंडीगढ़ भी पहुंच गए हैं, लेकिन उनके इस टेस्ट मैच में खेलने की संभावना तभी होगी, जब वह टेस्ट के मुताबिक वर्कलोड को मैनेज कर पाएंगे। अगर समय रहते वह पूरी तरह फिट नहीं हुए और उन्होंने रेड बॉल के लिए ट्रेनिंग नहीं की तो फिर उन्हें टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ेगा। इस केस में आकिब नबी को टेस्ट टीम में चुन लिया जाएगा।
आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में दमदार गेंदबाजी की थी। माना जा रहा था कि उन्हें अगली सीरीज में चुन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनसे पहले गुरनूर बरार को टीम में जगह दी गई और अब अगर सिराज नहीं खेलते हैं तो गुरनूर बरार को टेस्ट कैप मिल जाएगी, जबकि आकिब नबी को टेस्ट टीम में शामिल जरूर किया जाएगा, लेकिन वह टेस्ट डेब्यू के लिए इंतजार करेंगे। TOI ने एक सोर्स के हवाले से बताया, "सिराज का सीजन लंबा रहा है और अगर उन्हें आराम दिया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि गुरनूर खेलेंगे और नबी टीम में शामिल होंगे।" बीसीसीआई ने नेट बॉलर के तौर पर इस टेस्ट मैच के लिए आकिब नबी के अलावा तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिं और प्रिंस यादव के अलावा सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार जैसे स्पिनरों को बुलाया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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