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अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मोहम्मद सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस पेसर की चमकेगी किस्मत?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खेलने पर संदेह है। आईपीएल 2026 के दौरान वे थोड़े से असहज पाए गए थे। उनको कौन रिप्लेस करेगा?

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मोहम्मद सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस पेसर की चमकेगी किस्मत?

टीम इंडिया को 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो मोहम्मद सिराज न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस टेस्ट मैच के लिए समय पर फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में एक नए तेज गेंदबाज को टीम इंडिया में एंट्री मिल सकती है, जिसे बीसीसीआई ने पहले ही नेट गेंदबाज के तौर पर बुलाया है। उस खिलाड़ी को लेकर सिलेक्शन के दौरान खूब चर्चा हुई थी।

दरअसल, मोहम्मद शमी आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हुए आखिरी कुछ मैचों में अलग-अलग चोटों से जूझते नजर आए थे। कई बार उन्हें मैदान से बाहर भी जाना पड़ा था और ट्रीटमेंट भी मैच के दौरान लेना पड़ा था। वही चोटें अभी भी उन्हें परेशान किए हुए हैं। ऐसे में सिराज इस टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय उन्हें इन चोटों से उबरने के लिए मिला है। आखिरी मैच जीटी ने 31 मई को खेला है और 6 जून से टेस्ट मैच खेला जाना है।

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रिपोर्ट्स की मानें तो मोहम्मद सिराज को लेकर टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई अगले 24 से 48 घंटे में कोई फैसला ले सकता है। मेडिकल स्टाफ उनकी निगरानी कर रहा है। सिराज चंडीगढ़ भी पहुंच गए हैं, लेकिन उनके इस टेस्ट मैच में खेलने की संभावना तभी होगी, जब वह टेस्ट के मुताबिक वर्कलोड को मैनेज कर पाएंगे। अगर समय रहते वह पूरी तरह फिट नहीं हुए और उन्होंने रेड बॉल के लिए ट्रेनिंग नहीं की तो फिर उन्हें टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ेगा। इस केस में आकिब नबी को टेस्ट टीम में चुन लिया जाएगा।

आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में दमदार गेंदबाजी की थी। माना जा रहा था कि उन्हें अगली सीरीज में चुन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनसे पहले गुरनूर बरार को टीम में जगह दी गई और अब अगर सिराज नहीं खेलते हैं तो गुरनूर बरार को टेस्ट कैप मिल जाएगी, जबकि आकिब नबी को टेस्ट टीम में शामिल जरूर किया जाएगा, लेकिन वह टेस्ट डेब्यू के लिए इंतजार करेंगे। TOI ने एक सोर्स के हवाले से बताया, "सिराज का सीजन लंबा रहा है और अगर उन्हें आराम दिया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि गुरनूर खेलेंगे और नबी टीम में शामिल होंगे।" बीसीसीआई ने नेट बॉलर के तौर पर इस टेस्ट मैच के लिए आकिब नबी के अलावा तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिं और प्रिंस यादव के अलावा सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार जैसे स्पिनरों को बुलाया है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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