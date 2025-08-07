सिराज को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं…सचिन ने तेज गेंदबाज की जमकर की तारीफ

सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए कहा है कि वह हमेशा से टीम को जब भी जरूरत पड़ती है, काम आते हैं। उन्होंने कहा कि सिराज को वह सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। सचिन ने तेज गेंदबाज को अविश्वसनीय और शानदार बताया है।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने उन कुछ भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभाई। यह सीरीज, आखिरी दिन के दिल थाम देने वाले अंत के बाद 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। तेंदुलकर ने 'अविश्वसनीय' मोहम्मद सिराज की तारीफ की, केएल राहुल के ऑफ स्टंप के आसपास अपने खेल को 'सटीक फ़ुटवर्क' के साथ कसने पर दाद दी, यशस्वी जायसवाल के शतकों, जज्बा और परिपक्वता की चर्चा की और शुभमन गिल के कप्तान के रूप में 'शांत और संयमित' रहने की भी तारीफ की।

सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद सिराज की खास तौर पर तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें वह क्रेडिट नहीं मिलता, जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने कहा, 'अविश्वसनीय, शानदार रुख। मैं उसके एटिट्यूड का कायल हूं। वह जैसे अपने पैरों को फैलाता है, उसे पसंद करता हूं। मैं आखिरी दिन कॉमेंटेटरों को भी सुन सकता था जो कह रहे थे कि उन्होंने इस सीरीज में करीब 90 मील प्रति घंटे (145 किमी प्रति घंटे) की रफ्तार से 1000 से ज्यादा गेंदें फेंकी। यह उनके साहस और बड़े दिल को दिखाता है।'

सचिन ने कहा, ‘उसने (सिराज) जिस तरह से आखिरी दिन की शुरुआत की, वह शानदार था और वह जरूरत पड़ने पर हमेशा ही अहम भूमिका निभाता है, जब भी हमें जरूरत होती है वह नॉकाउट पंच जड़ता है। वह पहले भी निरंतरता के साथ यह करता आया है और इस सीरीज में भी यही किया। उसने जिस तरह से विकेट लिए और प्रदर्शन किया, उसे वह क्रेडिट नहीं मिलता, जिसका वह हकदार है।’

इस सीरीज में कई मोड़, जोरदार टकराव और कुछ असाधारण व्यक्तिगत प्रदर्शन हुए, जैसे ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स का चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी करने आना। पंत ने पांच में से चार टेस्ट खेले और दो शतक व तीन अर्धशतक लगाए, जिनमें आखिरी पारी उन्होंने दाहिने पैर में फ्रैक्चर के साथ खेली। उन्होंने 68.42 की औसत और 77.63 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

तेंदुलकर ने रेडिट पर कहा, ''जो स्वीप शॉट उन्होंने खेला, उसमें वह गेंद के नीचे आना पसंद करते हैं ताकि उसे ऊंचाई के साथ स्कूप कर सकें। लोग सोचते हैं कि वह गिर गए हैं, लेकिन यह जानबूझकर किया गया है ताकि वह गेंद के नीचे आ सकें। ऐसे शॉट खेलने का राज यही है कि आप गेंद के नीचे आ सकें। यह एक योजना के तहत गिरना होता है, वह असंतुलित नहीं होते हैं। यह सब गेंद की लेंथ पर निर्भर करता है।''

पंत के शॉट खेलने के तरीके और उनमें जो 'पंच' होता है, उसे 'ईश्वर का वरदान' बताते हुए तेंदुलकर ने कहा, ''कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें यह शॉट नहीं खेलना चाहिए, यह सही समय नहीं है। लेकिन ऋषभ जैसे खिलाड़ी को अकेला छोड़ देना चाहिए। जब वह मैच बचाने की सोच रहे हो, तो उन्हें एक अलग तरीका अपनाना होगा। लेकिन उन्होंने यह समझ लिया है कि पारी को कैसे खेलना है, यह मैच की स्थिति पर निर्भर करता है।''

इस सीरीज में भारत के दो प्रमुख बल्लेबाज़ शुभमन गिल और केएल राहुल रहे, जिन्होंने क्रमशः 754 और 532 रन बनाए और मिलकर छह शतक लगाए। तेंदुलकर ने बताया कि दोनों बल्लेबाजों का 'सटीक फ़ुटवर्क' इंग्लैंड की कठिन परिस्थितियों में देखने लायक था। कप्तान के रूप में गिल का कुल रन डॉन ब्रैडमैन के 1936 में बनाए गए 810 रनों के बाद दूसरा सबसे अधिक था।