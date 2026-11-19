जिसने इंग्लैंड में शुभमन गिल के लिए अड़ा थी जान, कप्तान ने उसे ही कर दिया गया प्लेइंग 11 से बाहर
जिसने इंग्लैंड में नए-नए कप्तान बने शुभमन गिल के लिए अपनी जान अड़ा दी थी। उसी को कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। इसको लेकर कप्तान ने बताया है कि ये एक टेक्टिकल कॉल था।
शुभमन गिल के कप्तानी करियर की शुरुआत पिछले साल जून में हुई थी। इंग्लैंड के दौरे पर गई टेस्ट टीम के वे कप्तान थे। उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। भारत ने इंग्लैंड के साथ 2-2 से सीरीज बराबर कराई। इस सीरीज में एक ऐसा खिलाड़ी था, जिसने कप्तान शुभमन गिल के लिए अपनी जान अड़ा दी थी। भले ही वह गेंदबाज है, लेकिन एक मैच में तो बल्लेबाज के तौर पर भी वह भारत को जीत दिलाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। हालांकि, बदकिस्मती से वह आउट हो गए थे, लेकिन इसका सिला यह है कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया। ये कोई और नहीं, बल्कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं।
भारतीय टीम वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरी। बावजूद इसके इस प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज नहीं थे, जो फाइटर कहे जाते हैं। इंग्लैंड दौरा हम सभी को याद है। वे एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज थे, जो लगातार पांच मैच खेले थे। सबसे ज्यादा ओवर उस सीरीज में फेंके थे। सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने चटकाए थे। 23 विकेट अपने नाम उन्होंने किए थे। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में तो वे 30 गेंदों तक डटे रहे थे और उम्मीद भी जगा दी थी कि भारत इस मैच को भी जीत सकता है। मगर एक गेंद उनके बल्ले और शरीर से लगकर रिवर्स होकर और लॉर्ड्स के स्लोप की वजह से स्टंप्स पर लग गई थी। वहीं, आखिरी मैच में जब भारत को सीरीज बराबर करने, WTC के पॉइंट्स स्लो ओवर रेट की वजह से कटने से बचाने के लिए मोहम्मद सिराज ने ही आखिरी के विकेट निकाले थे और लगातार गेंदबाजी की। वह सीरीज के 25वें दिन गेंदबाजी कर रहे थे। इतना सब करने वाले मोहम्मद सिराज अब प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं।
इस पर कप्तान शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच के टॉस के समय बताया, "हम अंशुल (कंबोज), आकाश (दीप), प्रसिद्ध (कृष्णा) और (जसप्रीत) बुमराह के साथ चार सीमर के साथ जा रहे हैं और वॉशिंगटन (सुंदर) स्पिनिंग ऑलराउंडर होंगे।" उन्होंने आगे सिलेक्शन की चुनौतियों और खिलाड़ियों का बाहर बैठने पर कहा, "काफी मुश्किल है, आप जानते हैं। हम पिछले एक हफ्ते से सोच रहे थे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, आप जानते हैं, क्योंकि हमारे सभी तेज गेंदबाज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं। (मोहम्मद) सिराज और गुरनूर (बराड़) दोनों का बाहर होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ODI सीरीज में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था। गुरनूर तो आप जानते हैं कि वनडे सीरीज में वह प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। इसलिए यह हमारे लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उम्मीद है, आप जानते हैं, हमने जितने भी तेज गेंदबाज़ चुने हैं, वे हमारे लिए काम कर पाएंगे।"
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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