Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mohammed Siraj Brilliant sportsmanship shared his POTM award with Hyderabad opener Tanmay Agarwal vs Mumbai
मोहम्मद सिराज की दरियादिली को हर कोई कर रहा है सलाम, जानें POTM जीतने के बाद ऐसा क्या किया?

मोहम्मद सिराज भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, मगर वह इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल मचा रहे हैं। मुंबई के खिलाफ उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कुछ ऐसा किया कि दुनिया उन्हें सलाम कर रही है।

Dec 13, 2025 10:51 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय टी20 टीम में जगह ना बना पाने वाले मोहम्मद सिराज इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहा रहे हैं। शुक्रवार 12 दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ हुए मुकाबले में मोहम्मद सिराज हैदराबाद की ओर से खेले। इस मैच में तीन विकेट लेकर उन्होंने हैदराबाद की जीत में अहम भूमिका निभाई और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। सिराज ने इस मैच में 3.5 ओवर गेंदबाजी की जिसमें महज 17 रन खर्ज कर 3 विकेट चटकाए, उन्हें इस धुआंधार परफॉर्मेंस के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस अवॉर्ड को लेने पहुंचे मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसा कर दिया कि हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है।

मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम मुंबई को 131 के स्कोर पर ढेर करने में कामयाब रही थी। इस स्कोर का पीछा हैदराबाद ने 11.5 ओव में 9 विकेट रहते किया। हैदराबाद के इस रनचेज के हीरो तन्मय अग्रवाल रहे थे जिन्होंने अकेले ही 40 गेंदों पर 7 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 75 रनों की पारी खेल डाली।

मोहम्मद सिराज ने इस मैच की टोन सेट की थी, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं तन्मय 75 रनों की पारी खेलने के बावजूद खाली हाथ रह गए थे।

मगर इस मौके पर मोहम्मद सिराज ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने इस प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड को टीम के साथी खिलाड़ी तन्मय अग्रवाल के साथ शेयर किया। सिराज के इस जेस्चर ने तन्मय का काफी हौसला बढ़ाया होगा।

मोहम्मद सिराज ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी, मगर वनडे और टी20 में उनका नाम नहीं है। वह इस खाली समय में भी क्रिकेट से दूर नहीं रह रहे और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
