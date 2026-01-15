मोहम्मद सिराज बने इस टीम के कप्तान! IND vs NZ वनडे सीरीज के बीच हो गया बड़ा ऐलान

संक्षेप: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज के बीच मोहम्मद सिराज को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। सिराज को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, रणजी ट्रॉफी के बचे मुकाबलों के लिए उन्हें हैदराबाद का कप्तान नियुक्त किया गया है।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज के बीच मोहम्मद सिराज को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। सिराज को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, रणजी ट्रॉफी के बचे मुकाबलों के लिए उन्हें हैदराबाद का कप्तान नियुक्त किया गया है। हैदराबाद इस सीजन के अपने बाकी दो मैचों में 22 और 29 जनवरी को अपने होम ग्राउंड पर मुंबई और छत्तीसगढ़ का सामना करेगा। तिलक वर्मा इससे पहले हैदराबाद की टीम की कमान संभाल रहे थे, मगर वह आगामी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 टीम का हिस्सा हैं। बता दें, तिलक वर्मा को पिछले दिनों टेस्टिकुलर टॉर्शन की दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। वह IND vs NZ टी20 सीरीज के पहले तीन मैचों से भी बाहर हो गए हैं।

सिराज को प्रोफेशनल लेवल पर कप्तानी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उन्हें देश के लिए रेड-बॉल क्रिकेट में जो कमाल दिखाया है, उसे देखते हुए उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह उनके लिए अगले रणजी ट्रॉफी सीजन में कप्तान बनाए जाने का एक ट्रायल हो सकता है।

सिराज मुंबई के खिलाफ बतौर कप्तान अपना डेब्यू मैच खेलेंगे। इससे पहले वह नेशनल कमिटमेंट की वजह से वह अपनी घरेलू टीम के लिए उपलब्ध नहीं थे।

सिराज को कप्तान बनाने की घोषणा सिलेक्शन कमेटी ने की, जिसमें अमन राव पेराला को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में दोहरा शतक बनाया था। पी हरि मोहन की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में एनपी सिंह, ज्योति शेट्टी, शेख रियाजुद्दीन और आकाश भंडारी पैनल के अन्य सदस्य हैं।

सिलेक्टरों के चेयरमैन हरिमोहन ने क्रिकबज को बताया, "हमने उनसे बात की है और वह बाकी सीजन के लिए उपलब्ध हैं। वह एक फाइटर हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, और हमें भरोसा है कि इसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। जहां तक ​​अमन राव की बात है, वह हमारे लिए अंडर-19 और अंडर-23 एज-ग्रुप मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और विजय हजारे ट्रॉफी का उनका सीज़न भी अच्छा रहा है।"

हैदराबाद की टीम: मोहम्मद सिराज (कप्तान), जी राहुल सिंह (उप कप्तान), सीवी मिलिंद, तनय त्यागराजन, के रोहित रायुडू, के हिमातेजा, ए वरुण गौड़, एम अभिरथ रेड्डी, राहुल रादेश (विकेटकीपर), अमन राव पेराला, सीटीएल रक्षण रेडी, एन नितिन साई यादव, कनाला नितेश रेड्डी, साई प्रगनय रेड्डी (विकेटकीपर) और बी पुन्नैया।