कप्तान शुभमन गिल की लार वाली अपील के सपोर्ट में उतरे मोहम्मद शमी, कहा- कुछ तो मजा आए रेड बॉल में
भारतीय कप्तान शुभमन गिल चाहते हैं कि टेस्ट में फिर से लार का उपयोग करने की इजाजत दी जाए। गिल की इस मांग के सपोर्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आगे आए हैं।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से गेंद पर लार के इस्तेमाल पर बैन हटाने की अपील की थी। गिल की अपील के सपोर्ट में अब धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्म्द शमी उतरे हैं। लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे शमी इन दिनों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में बंगाल के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान के खिलाफ तीन ओवर में 19 रन खर्च किए मगर कोई विकेट नहीं मिला। राजस्थान ने बंगाल को छह विकेट से हराया। शमी ने आखिरी बार भारत के लिए इंटरनेशनल मैच पिछले साल मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। उन्होंने दुबई में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी लार के उपयोग पर प्रतिबंध हटाने की अपील की थी ताकि तेज गेंदबाजों को स्विंग और रिवर्स स्विंग से मिल सके।
'कुछ तो मजा आए रेड बॉल में'
टेस्ट क्रिकेट से हाल में संन्यास लेने वाले शमी ने गुरुवार को मुंबई में रिपोर्टर्स से कहा, ''मैं शुभमन के उस बयान का समर्थन करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलर्स को गेंद पर लार लगाने की इजाजत दी जानी चाहिए। कुछ तो मजा आए रेड बॉल में।'' कोविड-19 महामारी के बाद खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए पहली बार 2020 में गेंद पर लार के लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके कुछ सालों के बाद आईसीसी के खेल की परिस्थितियों से जुड़े नियमों में इसे स्थायी नियम बना दिया गया था।
शुभमन गिल ने क्या कहा था?
भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहला मैच ड्रॉ रहा था। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद गिल ने कूकाबुरा गेंद के बहुत जल्दी नरम हो जाने के संदर्भ में कहा था कि खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति देने से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। भारत पहले टेस्ट के पांचवें दिन न्यूजीलैंड को आउट करने में नाकाम रहा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के महत्वपूर्ण अंक हासिल करने से चूक गया था। मैच के बाद गिल ने कहा, ''यह मेरी समझ से परे है कि अभी तक गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। कोविड का दौर तो कब का बीत चुका है। एक नियम बनाया गया था कि गेंद को चमकाने के लिए उस पर लार नहीं लगाई जा सकती। सात-आठ साल बीत गए हैं और मुझे अब भी समझ नहीं आता कि वे इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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