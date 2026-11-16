मोहम्मद शमी को लेकर IPL में तगड़ी ट्रेड डील, LSG भारतीय गेंदबाज के बदले लेगी विदेशी ऑलराउंडर?
मोहम्मद शमी की आईपीएल 2027 में टीम बदल सकती है। वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से राजस्थान रॉयल्स (RR) में जा सकते हैं। तेज गेंदबाज शमी आईपीएल में अब तक छह टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। शमी की आईपीएल 2027 में टीम बदल सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) शमी का राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के साथ ट्रेड करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एलएसजी और आरआर के बीच ट्रेड (अदला-बदली) पर सहमति बन गई। एलएसजी को डील में 36 वर्षीय शमी के बदले आरआर से इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन मिलेंगे। एलएसजी के 28 वर्षीय एम सिद्धार्थ भी इस तगड़ी ट्रेड डील का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर सिद्धार्थ ने 9 आईपीएल मैच खेले हैं।
शमी ने पिछले सीजन इतने विकेट चटकाए
'क्रिकइंफो' की रिपोर्ट के अनुसार, एलएसजी सैम करन के बदले शमी को आरआर को ट्रेड करने के लिए तैयार हो गई है। एलएसजी ने आरआर के साथ ट्रेड के तहत सिद्धार्थ को भी रिलीज करने पर सहमति जताई है। शमी ने आईपीएल 2026 में कुछ खास छाप नहीं छोड़ी थी। उन्होंने 13 मैचों में 9.00 के इकॉनमी रेट से 12 विकेट चटकाए। एलएसजी पिछले सीजन में अंक तालिका में सबसे नीचे दसवें पायदान पर रही थी। एलएसजी 14 मैचों में से सिर्फ 8 जीत पाई थी।
शमी पहली बार राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे?
अगर एलएसजी और आरआर के बीच डील पर आधिकारिक तौर पर मुहर लग जाती है तो शमी पहली बार आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह अब तक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में छह टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शमी 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से खेले थे। उन्होंने गुजरात टाइटंस (जीटी) के लिए दो सीजन और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) की ओर से तीन सीजन खेले। शमी ने 2014 से 2018 तक दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 132 आईपीएल मैचों में कुल 145 विकेट लिए हैं।
सैम करन पिछले साल चोट के कारण नहीं खेले
वहीं, सैम करन के लिए आईपीएल में एलएसजी तीसरी फ्रेंचाइजी होगी जिसका वह प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले, वह पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेल चुके हैं। करन को राजस्थान रॉयल्स ने पिछले साल ऑक्शन में 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा था लेकिन वह चोट के कारण पूरा आईपीएल सीजन में नहीं खेल पाए थे। एलएसजी में करन अपने पुराने मेंटोर टॉम मूडी के साथ जुड़ेंगे, जो फ्रेंचाइजी में क्रिकेट के ग्लोबल डायरेक्टर हैं। करन ने मूडी के साथ द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स और यूएई की आईएलटी20 में डेजर्ट वाइपर्स में भी काम किया है। मूडी के हेड कोच रहते हुए करन ने इस साल जनवरी में वाइपर्स को आईएलटी20 खिताब जिताया था।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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