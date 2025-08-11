Mohammed Shami s Duleep Trophy return to test his fitness decide fate of possible India Test comeback मोहम्मद शमी की फिटनेस का असली टेस्ट, दलीप ट्रॉफी से बनेगा टेस्ट टीम में कमबैक करने का रास्ता, Cricket Hindi News - Hindustan
मोहम्मद शमी की फिटनेस का असली टेस्ट, दलीप ट्रॉफी से बनेगा टेस्ट टीम में कमबैक करने का रास्ता

मोहम्मद शमी को अगर भारत की टेस्ट टीम में वापसी करनी है तो फिर उनको दलीप ट्रॉफी के जरिए फिटनेस साबित करनी होगी और अच्छी गेंदबाजी करके सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करना होगा। तभी उनकी वापसी होगी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 12:16 PM
मोहम्मद शमी अभी फिटनेस के कारण भारतीय टीम से बाहर हैं, लेकिन इंडिया के इंग्लैंड दौरे के दौरान वे अपने होम टाउन में गेंदबाजी और बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते नजर आए। कभी रेड तो कभी व्हाइट बॉल से उन्होंने प्रैक्टिस की और कभी तो वे उस गेंद से प्रैक्टिस करते दिखे, जिसकी एक साइड रेड होती है और दूसरी साइड व्हाइट। ऐसे में कहा जा सकता है कि उनका निशाना सबसे पहले भारत की टेस्ट टीम में वापसी करने पर है। यही कारण है कि दलीप ट्रॉफी उनके लिए टेस्ट टीम में वापसी का जरिया बन सकती है।

मोहम्मद शमी को फिटनेस के कारण इंग्लैंड दौरे के लिए कंसीडर नहीं किया गया था। आईपीएल भी उनका अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद सवाल ये भी था कि क्या टेस्ट टीम में अब उनकी वापसी हो सकती है? इसका जवाब अभी के लिए किसी के पास नहीं है, लेकिन दलीप ट्रॉफी उनके लिए कैसी रहती है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। अगले महीने 35 साल के होने जा रहे मोहम्मद शमी को दलीप ट्रॉफी के इस सीजन के लिए ईस्ट जोन के स्क्वॉड में शामिल किया गया है।

नवंबर में पिछले साल उन्होंने आखिरी रेड बॉल खेला था, जो रणजी ट्रॉफी का मैच था। इसके बाद अब वे फिर से फर्स्ट क्लास मैच में नजर आएंगे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट की मानें तो मोहम्मद शमी और बीसीसीआई के करीबी सूत्रों के अनुसार, यह तेज गेंदबाज 28 अगस्त से शुरू हो रहे दलीप ट्रॉफी मैचों में खेलेगा। ईस्ट जोन अपने अभियान की शुरुआत बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर नोर्थ जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगा।

तेज गेंदबाज के एक करीबी सूत्र ने बताया, “पूरी संभावना है कि शमी पहला मैच खेलेंगे। वह अपने घर (अमरोहा) स्थित अकादमी में भी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। वह तैयारी कर रहे हैं।” वहीं,बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार, "अगर शमी नोर्थ जोन के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं, तो चयनकर्ता निश्चित रूप से उन पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर ईस्ट जोन क्वार्टर फाइनल चरण पार कर लेता है और आगे भी टूर्नामेंट में बना रहता है, तब भी क्या वे खेलेंगे?"