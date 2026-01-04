एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है… मोहम्मद शमी का नहीं हुआ सिलेक्शन तो भड़क गए उनके कोच

Cricket Logo
अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमिटी ने उनको नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में शमी के पर्सनल कोच ने सिलेक्शन कमिटी पर सवाल खड़े किए हैं। शमी को लेकर बंगाल के कोच ने भी सिलेक्टर्स पर निशाना साधा है।

Jan 04, 2026 10:51 am IST
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह बनाने के बड़े दावेदारों में शामिल थे। हालांकि, अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमिटी ने उनको नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में शमी के पर्सनल कोच ने सिलेक्शन कमिटी पर सवाल खड़े किए हैं। उम्मीद थी कि मोहम्मद शमी को 2026 की पहली वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन 15 सदस्यीय टीम से वे बाहर रहे। यहां तक कि विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने दमदार गेंदबाजी की।

बंगाल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के 5 मैचों में मोहम्मद शमी ने 11 विकेट निकाले। बावजूद इसके वे टीम में नहीं हैं। सिलेक्टर्स के फैसले पर बोलते हुए मोहम्मद शमी के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन सिद्दिकी ने सवाल उठाया कि यह अनुभवी पेसर और क्या कर सकता है, जिससे अगरकर एंड कंपनी उसे दोबारा चुनने पर मजबूर हो जाए। इंडिया टुडे से बात करते हुए कोच सिद्दिकी ने कहा, "एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है? खिलाड़ी को और कितने विकेट लेने चाहिए? इसका मतलब है कि वे उसे ODI टीम में नहीं चाहते। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है।"

बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी शमी को बाहर करने पर सिलेक्शन कमिटी की आलोचना की और इस फैसले को "अन्याय" बताया। शुक्ला ने रेवस्पोर्ट्ज से कहा, "सिलेक्शन कमिटी ने मोहम्मद शमी के साथ अन्याय किया है। हाल के दिनों में किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी ने शमी जितना डेडिकेशन के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कड़ी मेहनत करने के बाद भी, सिलेक्शन कमिटी ने शमी के साथ जो किया है, वह शर्मनाक है।" जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिए जाने के बावजूद सिलेक्शन कमिटी ने मोहम्मद सिराज को वापस टीम में शामिल किया है, जबकि अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम में शामिल किया है।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की ODI टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल।

