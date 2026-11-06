Mohammed Shami retired: मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, लंबे समय से टीम से चल रहे थे बाहर

Mohammed Shami retired from test: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। वह लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने इस फैसले की जानकारी दी।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे शमी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में अपने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वह सफेद जर्सी से विदा ले रहे हैं, लेकिन उसकी यादों से कभी नहीं। इस ऐलान के साथ ही शमी के 13 साल पुराने टेस्ट करियर पर ब्रेक लग गया है। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैट 6 नवंबर 2013 को कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। और कल 6 नवंबर 2026 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनके जीवन का एक खास हिस्सा रहा है। उन्होंने लिखा, "सफेद जर्सी से विदा ले रहा हूं। लेकिन उससे जुड़ी यादों से नहीं। जब पहली बार भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब सिर्फ एक सपना था कि अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। उसके बाद हर विकेट, हर संघर्ष और हर चोट और कम बैक ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया ही है। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं रहा, यह मेरी जिंदगी का एक बेहद खास हिस्सा रहा है।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए 36 वर्षीय शमी ने कहा कि टेस्ट में उनके इस खूबसूरत करियर में साथ देने के लिए तमाम साथियों का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, "आज भारी दिल और अनगिनत खूबसूरत यादों के साथ में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर रहा हूं। इस सफर में मेरा साथ देने वाले हर टीम मेट, कोच, परिवार और उन करोड़ों भारतीयों का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अच्छे और मुश्किल दोनों वक्त में मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा बनाए रखा।"

BCCI और बंगाल क्रिकेट को कहा शुक्रिया मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट संदेश में भारतीय क्रिकेट बोर्ड और बंगाल क्रिकेट बोर्ड को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा," BCCI और क्रिकेट एसोशिएशन ऑफ बंगाल को भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरे टैलेंट पर भरोसा किया। मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और मेरे क्रिकेट के सफर में एक अहम भूमिका निभाई। आपका साथ और विश्वास मेरे लिए हमेशा खास रहेगा।"

अपनी बात को खत्म करते हुए शमी ने कहा कि मैदान पर मेरी आखिरी टेस्ट बॉल भले ही फेंकी जा चुकी हो, लेकिन भारत के लिए खेलने का गर्व हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा।

मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर कैसा रहा? भारतीय गेंदबाजी की जान रहे मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट करियर शानदार रहा है। उन्होंने 13 साल के करियर में खेले 64 मैचों में 229 विकेट लिए हैं। इसमें 6 बार पांच विकेट लिए हैं। इसके अलावा टेस्ट में उनका बेस्ट 6/56 रहा है।