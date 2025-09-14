Mohammed Shami recalls suicidal thoughts says i thought to end my life but then I think about game सोचा जरूर पर हुआ नहीं...सुसाइड करने वाले थे मोहम्मद शमी; फिर इस वजह से बदला मन, Cricket Hindi News - Hindustan
Mohammed Shami recalls suicidal thoughts says i thought to end my life but then I think about game

सोचा जरूर पर हुआ नहीं...सुसाइड करने वाले थे मोहम्मद शमी; फिर इस वजह से बदला मन

मोहम्मद शमी ने बताया है कि जब वह एक बार खराब दौर से गुजर रहे थे उन्होंने सुसाइड करने का सोचा था लेकिन फिर खेल के बारे में सोचने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 04:47 PM
सोचा जरूर पर हुआ नहीं...सुसाइड करने वाले थे मोहम्मद शमी; फिर इस वजह से बदला मन

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रविवार को अपने करियर से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। तेज गेंदबाज शमी ने बताया कि व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में उथल-पुथल के दौरान उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। हालांकि उनको जब एहसास हुआ कि क्रिकेट ने उन्हें काफी कुछ दिया है, तो वह इससे पीछे हट गए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और तीनों फॉर्मेट में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शमी ने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में जितने आरोप उन पर लगे हैं। शायद किसी आतंकवादी पर भी इतने आरोप नहीं लगे होंगे।

आप की अदालत शो में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस घटना के बारे में कहा, ''सोचा जरूर, पर हुआ नहीं। ये शुक्र है वरना मेरे से विश्व कप मिस हो जाता। क्योंकि जब मेरे दिमाग में वो विचार आया था कि ये समय है जिंदगी खत्म करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा, इस खेल ने मुझे इतना नाम दिया, जिस चीज के लिए मीडिया मेरे पीछे है, उसको छोड़कर इसे कूदने के चक्कर में..वो सोच, वो प्यार याद आया। सोचा चलो इसको छोड़ो, चलो गेम में लगते हैं फिर।''

जुलाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमी को उनसे अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था, जहां को 1.50 लाख रुपये महीने, जबकि बेटी को 2.50 लाख रुपये महीने देने होंगे। हसीन जहां ने 2014 में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी से शादी की थी। शमी और जहां को 2015 में एक बेटी हुई। हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2018 में वे अलग हो गए।

शमी ने आगे कहा, ''बुरी बातें कही जाती हैं, लेकिन आजकल उन बातों के बारे में बोला जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है.. मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है। कल, मैं एक तस्वीर देख रहा था और मुझे पता नहीं था कि मैंने इसे कब लिया था। पिछले 6-7 सालों में मुझ पर जितने आरोप लगे हैं, शायद किसी आतंकवादी पर भी इतने आरोप नहीं लगे होंगे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।"

