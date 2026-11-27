टेस्ट रिटायरमेंट के बाद क्या वर्ल्ड कप पर है मोहम्मद शमी का फोकस? पेसर ने कहा- सिलेक्टर्स जो भी…
टेस्ट रिटायरमेंट के बाद क्या वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप पर मोहम्मद शमी का फोकस है? इस पर पेसर ने कहा है कि उनका ध्यान खेल पर है। सिलेक्टर्स जो भी तय करेंगे, अच्छा ही फैसला करेंगे।
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ऐसे में उनका पूरा फोकस अब व्हाइट बॉल क्रिकेट पर होगा। वह बंगाल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके भारत की वनडे और टी20 टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके दिमाग में 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनका फोकस गेम पर है, इन चीजों पर वे ध्यान नहीं देते। इसके साथ-साथ शमी ने ये भी कहा है कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है।
मुंबई में जब मोहम्मद शमी से पूछा गया कि 2027 ODI वर्ल्ड कप या 2028 T20 वर्ल्ड कप उनके दिमाग में है, तो उन्होंने कहा, "मैंने इन सब चीजों को गिनना बंद कर दिया है। अब मैं अपने खेल पर ध्यान दे रहा हूं। वे (सिलेक्टर्स) जो भी तय करेंगे, वह बेहतर होगा, लेकिन मेरी तरफ से, बस एक ही चीज है कि खेलते रहना है, रिदम में रहना है, और कम से कम राज्य और IPL के लिए खेलते रहना है।"
शमी आखिरी बार भारत के लिए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे। हाल ही में वे रणजी ट्रॉफी में खेले, लेकिन कुछ मैचों में बाहर रहने के बाद उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इसके बाद वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेले, लेकिन ये टीम नॉकआउट में नहीं पहुंच पाई। शमी ने SMAT में 43 की औसत से सिर्फ चार विकेट लिए, जबकि उन्होंने तीन रेड बॉल गेम इस सीजन खेले, जहां उन्होंने 14 के बेहतरीन औसत से 14 विकेट लिए थे। शमी ने कहा कि अब जब उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो वह बाकी सीजन में 'चुन-चुनकर' मैच खेल सकते हैं।
क्रिकइंफो के मुताबिक, शमी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें क्या चीज आगे बढ़ा रही है, इस बारे में जवाब देते हुए कहा, "जब तक आपको क्रिकेट पसंद है, जब तक आप इसका मज़ा लेते हैं, आपको खेलना चाहिए। यही मेरा मोटिवेशन है, कि मैं अभी भी इसका मजा ले रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि कुछ लड़के स्टेट के लिए खेलते हुए कुछ हासिल करेंगे या कुछ सीखेंगे, क्योंकि अनुभव बहुत मायने रखता है। मेरा मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां और किस लेवल पर खेल रहे हैं, आपको (युवाओं को) कुछ न कुछ सिखाना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "इस टूर्नामेंट में मेरे खेलने का रिटायरमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा और अगर जरूरत पड़ी, तो मैं फिटनेस के लिए रेड-बॉल (क्रिकेट) भी खेलूंगा। इसलिए, यह कोई नया अनुभव नहीं है। यह वही रूटीन है जो मैं पिछले 15-20 सालों से कर रहा हूं। कुछ भी नया नहीं है।" क्या शमी अगले महीने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे? इस पर शमी बोले, "जरूर, यार, लेकिन अब ऑप्शन यह है कि मैं चुन सकता हूं कि कौन से गेम खेलूं और कौन से छोड़ दूं। कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उम्मीद है, सब ठीक रहेगा और मैं अगले सीजन तक फिट रहूंगा और अच्छा खेलता रहूंगा।" रिटायरमेंट पर शमी ने कहा, "मुझे लगा कि यह सही है इसलिए मैंने वही किया। मैं अच्छा खेल रहा हूं, अच्छी तरह चल रहा रहा हूं, इसलिए अब मैं व्हाइट-बॉल बिंदास खेलूंगा। शरीर के लिए ज्यादा लोड लेना अच्छा नहीं है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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