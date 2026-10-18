मोहम्मद शमी भारतीय टीम में चयन नहीं होने से हुए हताश? बंगाल के लिए नहीं खेल रहे रणजी ट्रॉफी मैच

भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुनी गई वनडे और टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने के बाद मोहम्मद शमी बंगाल के दूसरे मैच में नहीं खेल रहे। उनकी जगह उनके भाई कैफ को मौका मिला है।

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें टीम में मौका नहीं मिल रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान हुआ, जिसमें उनका नाम नहीं था। बल्कि युवा तेज गेंदबाजों को आगामी सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने मौका दिया है। शमी इस समय रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेल रहे हैं और पहले मैच में उन्होंने चार विकेट चटकाए थे लेकिन टीम के दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन से उनका नाम बाहर है।

शमी हुए दूसरे मैच से बाहर मोहम्मद शमी दिल्ली के पालम ए स्टेडियम में सर्विसेज के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2026-27 के अपने दूसरे एलीट ग्रुप सी मैच में बंगाल की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। बंगाल के पहले मैच में चार विकेट लेने वाले शमी को रविवार को शुरू हुए दूसरे मैच में टीम में शामिल नहीं हैं। शमी चोटिल नहीं हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार की समस्या है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में खुद का नाम नहीं देखने के कारण मैच नहीं खेलने का फैसला किया है। शमी ने पहले मैच में यश ढुल, आयुष दोसेजा (45) और दिल्ली की ओर से सर्वाधिक 56 रन बनाने वाले ऋतिक शौकीन के अलावा दिविज मेहरा को अपना शिकार बनाया।

भुवनेश्वर ने की वापसी भुवनेश्वर कुमार की हाल ही में चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई थी। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शमी की भी टीम में वापसी संभव है। क्योंकि अजीत अगरकर भी चयन समिति से हट गए हैं और वह लगातार शमी को बाहर रखने के पक्ष में थे। शमी को भी टीम में चयन होने की उम्मीद बरकरार थी। बंगाल के रणजी ट्रॉफी मैच में उनकी जगह उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली।

सर्विसेज के खिलाफ मुकाबले में शमी के साथ-साथ मुकेश कुमार और आकाश दीप भी बंगाल की प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं। हालांकि मुकेश और आकाश का चयन न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए स्क्वॉड में हुआ है, जिसके कारण वह ये मुकाबला नहीं खेल रहे। दोनों गेंदबाज कुछ दिन में न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे, जहां अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज की शुरुआत 24 अक्टूबर को लिंकन में होगी।