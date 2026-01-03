Cricket Logo
Mohammed Shami International Career in Jeopardy Snubbed for NZ Series Despite 47 Wicket Domestic Haul
क्या खत्म हो गया मोहम्मद शमी का करियर? 47 विकेट लेने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुए इम्प्रेस

संक्षेप:

मोहम्मद शमी ने 2025-26 के घरेलू सत्र में रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी को मिलाकर 16 मैचों में कुल 47 विकेट चटकाए हैं। घरेलू सत्र 2025-26 में दमदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी अनदेखी ने उनके करियर के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Jan 03, 2026 08:34 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को चुनी गई भारतीय वनडे टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिली है। जिसका मतलब है कि लगातार सीरीज में नजरअंदाज किए जा रहे मोहम्मद शमी का करियर लगभग खत्म होने के कगार पर है। मोहम्मद शमी चोट से वापसी के बाद बंगाल के लिए सभी प्रारूपों में खेल रहे हैं और विकेट भी चटका रहे हैं लेकिन चयनकर्ताओं और उनके बीच तालमेल बैठ नहीं पा रहा है और इस वजह से लगातार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं लेकिन उन्होंने चोट से उबरने के बाद बंगाल की तरफ से घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वर्तमान सत्र में अभी तक सभी प्रारूप में 36 विकेट लिए हैं।

भारतीय घरेलू सत्र की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से हुई, जिसमें शमी ने चार मैच में 18.60 के औसत से 20 विकेट लिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सात मैचों में 14.93 के औसत से 16 विकेट हासिल किए। विजय हजारे ट्रॉफी में शमी बंगाल के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं। बंगाल की टीम में भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार भी शामिल हैं। शमी ने विजय हजारे ट्रॉफी में 5 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद शमी ने घरेलू सीजन 2025-26 में अब तक 16 मैचों में कुल 47 विकेट झटके हैं। दमदार प्रदर्शन के बावजूद शमी को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका एक ही मतलब है कि मोहम्मद शमी अब टीम के प्लान का हिस्सा नहीं रहे हैं।

मोहम्मद शमी ने भारत के लिए आखिरी मैच पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था। उन्होंने इस मैच में 9 ओवर में एक विकेट लेकर 74 रन खर्च किए थे। इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि वह लगातार घरेलू क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। टेस्ट में उन्होंने भारत के लिए 64 मैचों में 229 विकेट लिए हैं। वनडे में 108 मैचों में 206 विकेट चटकाए हैं और टी20 में उनके नाम 25 मैच में 27 विकेट हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
