चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दनादन जवाब दे रहे मोहम्मद शमी, टीम से बाहर होने पर हैं भड़के
संक्षेप: मोहम्मद शमी ने शनिवार को अजीत अगरकर के उस बयान पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि तेज गेंदबाज चयन के लिए अनफिट है। शमी ने कहा कि वह फिट हैं और सब उनकी आंखों के सामने है।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर द्वारा उनके फिटनेस को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया है। मोहम्मद शमी को आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान करते समय बताया कि शमी की फिटनेस को लेकर उनके पास कोई अपडेट नहीं है। हालांकि शमी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वह पूरी तरह फिट हैं।
अगरकर ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मोहम्मद शमी को इंग्लैंड सीरीज के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह फिट नहीं थे और पिछले छह से आठ महीनों में उनकी सामान्य मैच फिटनेस ठीक नहीं रही। अगरकर ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘अगर शमी यहां होते तो मैं उन्हें जवाब देता। अगर वह फिट हैं तो हमारे पास शमी जैसा गेंदबाज क्यों नहीं है? मैंने उनसे कई बार बात की है। पिछले छह से आठ महीनों में हमें पता चला कि वह फिट नहीं थे। वह इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने के फिट नहीं थे।’’
उत्तराखंड के खिलाफ बंगाल के रणजी ट्रॉफी मैच से पहले शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी एकदिवसीय मुकाबलों के लिए नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वह रणजी ट्रॉफी के लिए फिट हैं तो 50 ओवर का क्रिकेट भी खेल सकते थे।
मोहम्मद शमी ने ईडन गार्डन्स में तीसरे दिन के खेल के बाद कहा, ''वो जो भी कहना चाहते हैं कहें। आपने देखा कि मैं कैसी गेंदबाजी कर रहा। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है।'' मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में बंगाल के लिए खेलते हुए पहली पारी में तीन विकेट चटकाए। उन्होंने एक ही ओवर में तीनों विकेट लिए। रणजी में शमी ने 90 मैच खेले हैं और 340 विकेट लिए हैं।