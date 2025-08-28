मोहम्मद शमी रिटायरमेंट के सवाल पर भड़के, बोले- मैं किसके जीवन का पत्थर बन गया हूं जो…

मोहम्मद शमी ने इस साल मार्च में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, वह 9 विकेट के साथ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे। हालांकि इसके बाद वह भारत के लिए कोई मैच नहीं खेले।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मोहम्मद शमी को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड में नहीं चुना गया है। लगातार बड़े टूर्नामेंट और सीरीज में उनको नजरअंदाज किए जाने के बाद शमी के रिटायरमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। जब यह सवाल मोहम्मद शमी से किया गया तो उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह यह कहकर बंद करवा दिया कि मुझे बताएं कि मैं किसके जीवन का पत्थर बन गया हूं जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं?

शमी ने न्यूज 24 से कहा, "अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताएं कि क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे बताएं कि मैं किसके जीवन का पत्थर बन गया हूं जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं? जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा, मैं खेल छोड़ दूंगा। आप मुझे नहीं चुनते, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। आप मुझे इंटरनेशनल में नहीं चुनते, मैं डोमेस्टिक में खेलूंगा। मैं कहीं न कहीं खेलता रहूंगा। जब आप बोर होने लगते हैं तो आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं। अभी मेरे लिए वह समय नहीं है।"

मोहम्मद शमी ने कहा कि वह डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और उनका ध्यान भारतीय टीम में वापसी करने और 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर है।