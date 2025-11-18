Cricket Logo
शमी ने दिया डबल झटका, शाहबाज ने जड़ा शतक; रणजी में बंगाल ने 'जीत के चौके' की ओर बढ़ाए कदम

संक्षेप: मोहम्मद शमी के डबल झटके और शाहबाज अहमद के शतक से बंगाल ने 'जीत के चौके' की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बंगाल के खिलाफ असम की टीम अब भी 144 रन से पीछे है।

Tue, 18 Nov 2025 08:43 PMBhasha
ऑलराउंडर शाहबाज अहमद के शतक और मोहम्मद शमी के दो विकेट से बंगाल ने मंगलवार को असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच के तीसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत करके लगातार चौथी जीत की ओर कदम बढ़ाए। कल के चार विकेट पर 267 रन से आगे खेलते हुए बंगाल ने 442 रन बनाए। शाहबाज ने अपने दूसरे प्रथम श्रेणी शतक के दौरान 122 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों से 101 रन की पारी खेलने के अलावा सुमंत गुप्ता (97) के साथ पांचवे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की।

असम ने पहली पारी में 200 रन बनाए थे जिससे बंगाल ने 242 रन की बढ़त हासिल की। मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 98 रन बनाए हैं। असम की टीम अब भी 144 रन से पीछे है जबकि उसके सात विकेट शेष हैं। बंगाल की नजरें लगातार दूसरे मैच में बोनस अंक के साथ जीत दर्ज करने पर टिकी हैं। असम की दूसरी पारी में भी शुरुआत खराब रही और दोनों सलामी बल्लेबाज ऋषव दास तथा प्रद्युन सैकिया खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्वरूपम पुरकायस्थ सिर्फ चार रन बना पाए।

शमी ने पारी की दूसरी गेंद पर दास को विकेट के पीछे कैच कराने के बाद अपने अगले ओवर में पुरकायस्थ को आउट किया। सूरज सिंधू जायसवाल ने सैकिया को पगबाधा किया। आठ रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद डेनिश दास (नाबाद 63) और कप्तान सुमित घाडीगांवकर (नाबाद 30) ने दिन का खेल खत्म होने तक टीम को और झटके नहीं लगने दिए। दोनों चौथे विकेट 90 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं। वलसाड में बाएं हाथ के स्पिनर राज चौधरी ने दूसरी पारी में 35 रन पर पांच विकेट चटकाए जिससे रेलवे ने त्रिपुरा को पारी और 117 रन से हराया।

त्रिपुरा की टीम पहली पारी में 136 रन की बना सकी थी जिसके जवाब में रेलवे ने मोहम्मद सैफ (158) और भार्गव मेराई (160) के शतक से नौ विकेट पर 446 रन बनाकर पारी घोषित की। त्रिपुरा की टीम दूसरी पारी में भी 193 रन ही बना सकी और पारी के अंतर से हार गई। चौधरी ने मैच में 65 रन देकर नौ विकेट चटकाए। देहरादून में गुजरात के 344 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड ने बिना विकेट खोए 43 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर आरव महाजन 27 जबकि भूपेन लालवानी 16 रन बनाकर खेल रहे थे।

उत्तराखंड को अब भी जीत के लिए 301 रन की दरकार है। इससे पहले गुजरात ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 291 रन बनाकर घोषित की। आर्य देसाई (80), जयमती पटेल (60) और उर्विल पटेल (58) ने गुजरात के लिए अर्धशतक जड़े। रोहतक में सेना की टीम हरियाणा के खिलाफ जीत की दहलीज पर है। सेना के 378 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा ने 136 रन तक छह विकेट गंवा दिए हैं। सेना ने इससे पहले अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 283 रन बनाकर घोषित की। रजत पालीवाल ने 61 जबकि विनीत धनखड़ ने नाबाद 57 रन बनाए।

