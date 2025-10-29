मोहम्मद शमी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं; बंगाल के कोच ने किस पर कसा तंज?

संक्षेप: णजी मैच में शमी के शानदार प्रदर्शन के बाद बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय चयन समिति और उसके चेयरमैन अजीत अगरकर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शमी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वह खुद अपने आप में सर्टिफिकेट हैं। उन्हें किसी के सामने अपनी योग्यता साबित नहीं करनी।

बंगाल के कोच और भारत के पूर्व ऑलराउंडर लक्ष्मीरतन शुक्ला ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में नहीं चुने जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अपने महत्व को साबित करने के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शमी ने गुजरात के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में बंगाल की 141 रन की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई है। शुक्ला का बयान उसी मैच के बाद आया है।

मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा था कि घरेलू सीजन अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए पहले ये देखना होगा कि क्या शमी पूरी तरह फिट हैं। उसके जवाब में शमी ने सवाल उठाया था कि अगर वह रणजी ट्रॉफी के लिए फिट हैं तो वनडे के लिए क्यों नहीं।

रणजी मैच में शमी के शानदार प्रदर्शन के बाद बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय चयन समिति और उसके चेयरमैन अजीत अगरकर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ‘वह (शमी) अपने आप में सर्टिफिकेट है। उन्हें अपने फैंस और मीडिया का समर्थन है और सबसे बड़ी बात सबसे बड़े चयनकर्ता ऊपर वाले (भगवान) का भी उन्हें समर्थन है।’

बांगाल बनाम गुजरात के रणजी ट्रॉफी मैच की बात करें तो शमी ने पहली पारी में 44 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट झटके। 4 साल बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 विकेट हॉल हासिल किया है। मौजूदा रणजी सीजन में शमी 10.46 की औसत से 15 विकेट हासिल कर चुके हैं और वह संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।