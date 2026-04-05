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मोहम्मद शमी ने IPL 2026 में की टेस्ट मैच वाली बॉलिंग, सिलेक्टर्स को फिर दिया करारा जवाब

Apr 05, 2026 05:29 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मोहम्मद शमी ने IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टेस्ट मैच वाली बॉलिंग की। 4 ओवर उन्होंने फेंके, जिसमें सिर्फ 9 रन खर्च किए और दो विकेट निकाले। इकॉनमी रेट 2 के आसपास था। इस तरह सिलेक्टर्स को उन्होंने फिर से करारा जवाब दिया।

मोहम्मद शमी ने IPL 2026 में की टेस्ट मैच वाली बॉलिंग, सिलेक्टर्स को फिर दिया करारा जवाब

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को इंटरनेशनल क्रिकेट खेले एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। सिलेक्टर्स उनको किसी भी फॉर्मेट में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी पिछली आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने भी उनको लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड कर दिया था। अब उसी पेसर ने एसआरएच की लंका लगा दी। आईपीएल मैच में मोहम्मद शमी की टेस्ट मैच वाली बॉलिंग देखने को मिली और उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए कमाल की गेंदबाजी की और एसआरएच की नींव हिला दी।

दरअसल, मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2026 के 10वें लीग मैच में अपनी पूर्व आईपीएल टीम के सामने मैराथन स्पेल फेंका। 9 ओवर में ही उनके कोटे के 4 ओवर समाप्त हो गए थे। 4 ओवर में सिर्फ 9 रन उन्होंने खर्च किए और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। इसमें एक विकेट था अभिषेक शर्मा का, जबकि दूसरा विकेट था ट्रैविस हेड का। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये विकेट कितने बड़े हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर बल्ला चलता है तो फिर आसानी से सनराइजर्स हैदराबाद 250 का स्कोर भी बना देती है।

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मोहम्मद शमी ने अपनी इस परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स को भी करारा जवाब दिया है, क्योंकि आईपीएल 2026 के पहले मैच में शमी ने पहली गेंद पर केएल राहुल को भी पवेलियन भेज दिया था। वे घरेलू क्रिकेट खेले हैं और वहां भी लगातार विकेट उन्होंने चटकाए हैं। कुछ मैचों में तो बल्ले से भी थोड़ा बहुत योगदान शमी ने दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सिलेक्टर्स फिर से उनको नजरअंदाज करेंगे या फिर टी20, टेस्ट या वनडे टीम में उनको मौका देंगे? वैसे चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और मोहम्मद शमी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल चुकी है, क्योंकि दोनों के बयान एकदूसरे से अलग दिखाई दिए थे।

शमी की फिटनेस पर सवाल उठते थे, लेकिन अब तो सभी ने देख लिया कि उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर पारी के 9वें ओवर तक खत्म कर दिए थे और बाद में फील्डिंग भी करते दिखे। इस तरह फिटनेस अब कोई समस्या नहीं है। फॉर्म उनके पास है। अगर वे आईपीएल 2026 में ऐसा प्रदर्शन जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्टर्स को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। बड़ा सीजन अभी भारतीय क्रिकेट के लिए आने वाला है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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Mohammed Shami
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