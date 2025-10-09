मोहम्मद शमी को इस टीम में मिला मौका, साथ में खेलेंगे आकाश दीप और अभिमन्यु ईश्वरन; 15 OCT को है मैच

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बंगाल की टीम का ऐलान हो गया है। मोहम्मद शमी के अलावा आकाश दीप भी टीम का हिस्सा हैं। इस टीम की कमान अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी गई है, जो अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं कर सके हैं।

मोहम्मद शमी को भारत की टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों टीमों से बाहर रखा गया है। इस बीच उनको घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए बंगाल की टीम में चुन लिया गया है। टीम इंडिया के एक और पेसर आकाश दीप भी इस टीम का हिस्सा होंगे, जबकि टीम की कप्तानी अभिमन्यु ईश्वरन करेंगे, जो भारत की टेस्ट टीम में डेब्यू करने की राह देख रहे हैं। 2025-26 रणजी सीजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी ने बुधवार को टीम का ऐलान किया, जिसमें उपकप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को बनाया गया है।

बंगाल की टीम मे गेंदबाजी की कमान मोहम्मद शमी और आकाश दीप जैसे सितारे संभालेंगे, जबकि बल्लेबाजी में अभिमन्यु ईश्वरन और अभिषेक पोरेल के साथ-साथ अनुस्तूप मजूमदर, सुदीप चटर्जी और युवा बल्लेबाज सुदीप कुमार घरामी हैं। राहुल प्रसाद, सौरभ कुमार सिंह और विशाल भाटी भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्साहित हैं। लक्ष्मी रतन शुक्ला टीम के मुख्य कोच हैं, जबकि अरूप भट्टाचार्य और शिब शंकर पॉल टीम के असिस्टेंट कोच हैं और चरणजीत सिंह मथारू फील्डिंग कोच हैं।

अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी वाली टीम बंगाल की टीम अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर को अपने होम ग्राउंड यानी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में करेगी। पहला मैच बंगाल की टीम का उत्तराखंड के खिलाफ है। इसके बाद 25 अक्टूबर को अपने घरेलू मैदान पर ही बंगाल की टीम को गुजरात से अपने दूसरे मैच में भिड़ना है। मोहम्मद शमी के पास मौका होगा कि वे इन मैचों में प्रभावित करें और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए अपना दावा पेश करें।