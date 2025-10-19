Cricket Logo
मोहम्मद रिजवान से छीनी जा सकती है पाकिस्तान की टीम की कप्तानी, कोच ने बुलाई सिलेक्टर्स की मीटिंग

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज से पहले पीसीबी द्वारा जारी बयान के बाद मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान की वनडे कप्तानी पर संशय की स्थिति पनप गई है। रिजवान से वनडे टीम की कप्तानी छीनी भी जा सकती है। 

Sun, 19 Oct 2025 03:01 PMBhasha लाहौर
अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी छीनी जा सकती है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय चयन समिति और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के सलाहकार बोर्ड की सोमवार को लाहौर में संयुक्त बैठक होगी, जिसमें वनडे कप्तान पर फैसला किया जा सकता है। पीसीबी ने एक बयान में पुष्टि की है कि पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीमों के मुख्य कोच माइक हेसन ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को पत्र लिखकर एकदिवसीय टीम के मामलों और कप्तानी पर चर्चा के लिए चयनकर्ताओं और सलाहकारों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।

बयान में कहा गया है, ‘‘वनडे कप्तानी पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने चयनकर्ताओं और सलाहकारों से इस मामले पर चर्चा के लिए सोमवार को बैठक करने को कहा है।’’ कोच माइक हेसन भी बैठक का हिस्सा होंगे। वर्तमान में पाकिस्तान के पास तीनों प्रारूपों में तीन अलग-अलग कप्तान हैं, जिनमें शान मसूद टेस्ट टीम का, रिजवान एकदिवसीय टीम का और सलमान अली आगा टी-20 टीम का नेतृत्व करते हैं।

हालांकि, पीसीबी की ओर से आए बयान में रिजवान का कोई जिक्र नहीं था, जिन्हें पिछले साल वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज में जीत हासिल की थी। हालांकि, 2025 में परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे। घर पर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार मिलने के साथ ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती दौर से ही बाहर हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान को घर के बाहर सीरीज में वेस्टइंडीज के हाथों भी हार मिली।

रिजवान के भविष्य को लेकर जारी तमाम अटकलों के बीच उनकी कप्तानी पर मंडरा रहे संशय के बादलों को लेकर कोई क्रिकेटिंग कारण नहीं दिया गया। उनकी बल्लेबाजी या कीपिंग फॉर्म में गिरावट नहीं आई है, वह इस साल वनडे में पाकिस्तान के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस साल 36 से अधिक की औसत के साथ 361 रन बनाए हैं। इस समय जारी दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में उन्होंने सलमान आग़ा के साथ 163 रनों की साझेदारी में 75 रन बनाए जिसके चलते पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त लेने में मदद मिली।

